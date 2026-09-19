 భీమిలి సమన్వయకర్తగా బొత్స అనూష | Botsa Anusha Appointed As YSRCP Bheemili Constituency Coordinator, Check More Details | Sakshi
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భీమిలి సమన్వయకర్తగా బొత్స అనూష

Sep 19 2026 12:36 PM | Updated on Sep 19 2026 12:58 PM

Botsa Anusha Appointed As Bheemili Incharge

సాక్షి, అమరావతి: వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు భీమిలి అసెంబ్లీ నియో­జ­కవర్గ సమన్వయకర్తగా బొత్స అనూషను నియమించారు. ఈ మేరకు వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయం శుక్రవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 

వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర కమిటీలో నియామకాలు
సాక్షి, అమరావతి: వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీలో వివిధ హోదాల్లో నియామకాలు చేశారు. ఈ మేరకు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం శుక్రవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అనకాపల్లి జిల్లా పెందుర్తి నియోజకవర్గానికి చెందిన పైలా సన్యాసిరాజును స్టేట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ కౌన్సిల్‌(ఎస్‌ఈసీ) మెంబర్‌గా నియమించారు. విశాఖపట్నం తూర్పు నియోజకవర్గానికి చెందిన వెంపడ శ్రీనివాసరెడ్డిని స్టేట్‌ సెక్రటరీ(పార్లమెంట్‌)గా నియమించారు. 

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