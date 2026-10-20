ఏపీలో జంగిల్‌ రాజ్‌.. అడ్డదారులు.. అరాచకాలు

వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఎల్లో గూండాలు దాడులకు దిగుతున్నారు. ఇళ్లపై దాడులు, వాహనాల ధ్వంసంతో పేట్రేగిపోతున్నారు. పులివెందుల నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు. రేపటి నుంచి ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. నామినేషన్లు వేయకుండా ఎక్కడికక్కడ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు.
Updates:
రేపు సుప్రీంకోర్టులో వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్పై విచారణ
- విచారణ జరుపనున్న జస్టిస్ జాయ్మాల్య భాగ్చి, జస్టిస్ మోహన ధర్మాసనం
- మున్సిపల్ ఎన్నికలలో నామినేషన్లు అడ్డుకోవడంపై సుప్రీంకోర్టులో వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్
- ఏపీ హై కోర్టు తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసిన వైఎస్సార్సీపీ
- ఇటీవల పంజాబ్లో ప్రతిపక్ష పార్టీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు అడ్డుకోవడంతో 50 వార్డులలో ఎన్నికలు రద్దు చేసి.. రీ పోలింగ్కి ఆదేశించిన సుప్రీం
- అర్బన్ లోకల్ బాడీల్లో నామినేషన్ దాఖలు చేసే గడువును పొడిగించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించాలని కోరుతూ పిటిషన్
- ఏకగ్రీవ ఎన్నిక పై స్టే ఇవ్వాలని పిటిషన్లో వినతి
నగరి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కూటమి సర్కార్ కుట్రలు
ఓటమి భయంతో 12 మంది చైర్మన్ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు ఏకపక్షంగా తిరస్కరణ
మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి పోటీలో 14 నామినేషన్లు దాఖలు
వైఎస్సార్సీపీ నుంచి దాఖలు చేసిన నామినేషన్లు స్క్రూట్నీలో ఆమోదం తెలిపి.. చివరి నిమిషంలో తిరస్కరించినట్లు ప్రకటన
హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా
ఎన్నికల అధికారులు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందుబాటులో లేని అధికారులు
నగరి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 40 వార్డుల్లో కౌన్సిలర్లు బరిలో 283 నామినేషన్లు దాఖలు, 5 నామినేషన్లు తిరస్కరణ. 278 నామినేషన్లు ఆమోదం
పులివెందులలో అక్రమ అరెస్ట్లు
పులివెందుల నియోజకవర్గంలో అర్ధరాత్రి పోలీసుల అక్రమ అరెస్టులు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా వైఎస్సార్సీపీ నేతలను భయపెడుతున్న పోలీసులు
చక్రాయిపేట పేట మండలంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
కడప వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థిని బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి
- అర్ధరాత్రి బీరు బాటిళ్లతో ఇంటిపై దాడికి దిగిన పచ్చ మూకలు
- వాహనంలో వచ్చి వేటకొడవల్లు బీరు బాటిళ్లు ఇంట్లోకి విసిరిన మూకలు
- ఇంటి అద్దాలు ధ్వంసం..
- భద్రత కల్పించాల్సిన పోలీసులు చేతులెత్తేసిన వైనం
- అర్ధరాత్రి ఇలా దాడులకు దిగడంపై మండిపడ్డ దీప్తి
- దీప్తి నామినేషన్ ఆమోదం కావడంతో తట్టుకోలేక పచ్చ మూకల దాష్టీకం
దాడులు.. చించివేతలు
- నామినేషన్లకు ముందు, ఆ తర్వాత టీడీపీ మూక యథేచ్ఛగా దాడులు.. చించివేతలు
- చివరకు నామినేషన్ల పరిశీలనలోనూ అదే దౌర్జన్యం, అదే అన్యాయం
- 8 చోట్ల నామినేషన్లకే అవకాశం ఇవ్వకుండా దుర్మార్గం
- మరో 11 చోట్ల సగం కంటే తక్కువగా అవకాశం.. ఏకపక్షంగా గెలుచుకునేలా కుట్ర
- ఇప్పుడు నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకోవాలంటూ దాడులు, విధ్వంసం
- కుప్పంలో వైఎస్సార్సీపీ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి కిడ్నాప్
- ఎమ్మెల్సీ భరత్ ఇంటిపై దాడి.. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు తీవ్ర గాయాలు
- ప్రొద్దుటూరులో చైర్మన్ అభ్యర్థి నామినేషన్ పత్రాలు చింపివేత
- మహిళ చీర కొంగు లాగేసి నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కున్న టీడీపీ గూండాలు
- స్రూ్కటినీకి వెళ్తున్న అభ్యర్థులపై పోలీసుల లాఠీచార్జి.. పలువురికి గాయాలు
- ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో యథేచ్ఛగా రౌడీయిజం
- డోన్లో కోట్ల సుజాతమ్మ, నంద్యాలలో ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి హల్చల్
- ఆళ్లగడ్డలో ఏకపక్షంగా నామినేషన్ల పరిశీలన
- రాజంపేటలో తొలుత నామినేషన్ ఆమోదం.. ఆ తర్వాత తిరస్కరణ
- చిత్తూరులో 30 మంది అభ్యర్థులకు ఫారం7 ఇవ్వని వైనం
- నగరిలో వైఎస్సార్సీపీ చైర్మన్ అభ్యర్థి నామినేషన్ తిరస్కరణ
- అడుగడుగునా అధికార దుర్వీనియోగం.. ప్రజాస్వామ్యంలో దుర్దినం