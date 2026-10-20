లోకల్ వార్ రెండో దశ మొదలు

ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి ట్రైనింగ్ అయి వస్తా!
ఈ ఏడాది దసరా బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు పెద్ద సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఒకటి రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన జైలర్-2 కాగా..
సాక్షి కార్టూన్: 18-10-2026
భారత్, వెస్టిండీస్ మధ్య జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో పరుగుల వరద పారింది.
టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్ సంజూ సామ్సన్పై భారత మాజీ క్రికెటర్ క్రిష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
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Oct 20 2026 8:20 AM | Updated on Oct 20 2026 8:20 AM
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