● అభివృద్ధి పనుల పరిశీలన
జయపురం: కొరాపుట్ జిల్లా కలెక్టర్ మనోజ్ సత్యబాన్ మహాజన్ జయపురం మున్సిపాలిటీలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను శనివారం పరిశీలించారు. జయపురం సమితి గొడొపొదర్ ప్రాంతంలో పిక్నిక్ స్పాట్ను సందర్శించి అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. అనంతరం కలియగాం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్మిస్తున్న భవనాలను, హాస్టల్ను పరిశీలించారు. అలాగే కలియగాంలో గ్రామీణ వారసంతను పరిశీలించారు. వాటితో పాటు కలియగాం మండీని మరింత అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. కొరాపుట్ కాపీ కోసం తయారు చేస్త్ను ఫుడ్కోర్టు, నీలకంఠ సాగర్, లేబర్ కార్యాలయాలను సందర్శించి లేబర్ కార్యాలయ కూడలి వద్దనున్న ఖాళీ స్థలంలో సభా గృహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. నీలకంఠ సాగర్ పనులు ఈనెల 26వ తేదీలోగా పూర్తి చేయాలని కంట్రాక్ట్ సంస్థను ఆదేశించారు. ఆయనతో పాటు జయపురం సబ్ కలెక్టర్, మున్సిపాలిటీ కార్యనిర్వాహక అధికారి కుమారి అక్కవరం శొశ్యారెడ్డి, సహాయ కార్యనిర్వాహక అధికారి పూజరౌత్, జయపురం సమితి బీడీవో శక్తి మహాపాత్రో, మునిసిపాలిటీ చైర్మన్ నరేంద్ర కుమార్ మహంతి, తహసీల్దార్ సవ్యసాచి జెన తదితరులు పాల్గొన్నారు.