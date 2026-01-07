 భారతీయ విద్యార్థులకు అమెరికా బిగ్‌ వార్నింగ్‌ | US Embassy Warn Indian Students Full Details Here | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారతీయ విద్యార్థులకు అమెరికా బిగ్‌ వార్నింగ్‌

Jan 7 2026 5:17 PM | Updated on Jan 7 2026 5:24 PM

US Embassy Warn Indian Students Full Details Here

భారతీయ విద్యార్థులకు అమెరికా తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వీసా అనేది హక్కేం కాదని.. తమ చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగానే ఉంటాయని హెచ్చరించింది. వీసా రద్దుతో పాటు దేశ బహిష్కరణ కూడా ఖాయమని స్పష్టం చేసింది. 

భారత్‌లోని యూఎస్‌ ఎంబసీ బుధవారం ఎక్స్‌ ఖాతాలో ఓ ట్వీట్‌ చేసింది. అందులో అమెరికాలో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థులకు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అందులో.. 

‘‘అమెరికాలో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థులు చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. వీసా అనేది హక్కు కాదు. అది ఒక ప్రత్యేక అవకాశం మాత్రమే’’ అని స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో.. దేశం నుంచి వెల్లగొట్టడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో వీసా అర్హత కోల్పోవచ్చని స్పష్టం చేసింది. 

ట్రంప్‌ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చాక.. స్టూడెంట్‌ వీసా ప్రక్రియలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఫీజులను గణనీయంగా పెంచడంతో పాటు సోషల్ మీడియా తనిఖీలు తప్పనిసరిగా మారాయి. అలాగే స్టూడెంట్‌ స్టేకు టైమ్ లిమిట్ వంటి నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. ఈ మార్పులు అమెరికాలో చదవాలని భావిస్తున్న భారతీయ విద్యార్థులపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా బెదిరింపులు రావడం గమనార్హం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్యామిలీతో కలిసి కరీనా కపూర్ ఫారిన్ ట్రిప్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

‘కార్ల్టన్ వెల్నెస్’ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా మృణాల్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమలలో హీరోయిన్లు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

కొత్త సంవత్సరం కొత్త కొత్తగా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 5

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Thamballapalle court granted permission for two days of custody In Fake Liquor Scam Case 1
Video_icon

Fake Liquor Scam Case : నిందితులకు రిమాండ్
Massive Land Scam in Kokapet Fake Documents Created With use Collector Sign Forgery 2
Video_icon

కోకాపేటలో భారీ భూ కుంభకోణం బట్టబయలు
Big Twist in Maharashtra Local Elections 3
Video_icon

మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో బిగ్ ట్విస్ట్ కమలంతో కాంగ్రెస్ దోస్తీ!
YSRCP Leaders Meet Jogi Ramesh in Vijayawada Jail 4
Video_icon

విజయవాడ జైలులో జోగి రమేష్ తో YSRCP నేతల ములాఖత్
Jupudi Prabhakar Rao SLAMS Nara Lokesh Over TDP Social Media Abusive Posts 5
Video_icon

సుప్రీం తీర్పు అంటే లెక్కలేదా? లోకేష్‌ పై జూపూడి ఫైర్
Advertisement
 