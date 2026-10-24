 అమెరికాలో ఖమ్మం యువతి మృతి | Khammam student Akshitha dies of cardiac arrest in New York | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమెరికాలో ఖమ్మం యువతి మృతి

Oct 24 2026 7:18 AM | Updated on Oct 24 2026 7:18 AM

Khammam student Akshitha dies of cardiac arrest in New York

ఖమ్మం అర్బన్‌: ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన యువతి అమెరికాలో గుండెపోటుతో మృతిచెందింది. తిరుమలాయ పాలెం మండలం కొక్కిరేణికి చెందిన  నల్లమల ఆనంద్‌–కల్పన దంపతుల కుమార్తె అక్షిత (26) ఇంజనీరింగ్‌ చదువుతున్న తన సోదరుడు అక్షయ్‌తో కలిసి న్యూయా ర్క్‌లో ఉంటోంది. 

ఎంఎస్‌ పూర్తిచేసిన ఆమె మూడు కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైంది. నచ్చిన సంస్థను ఎంపిక చేసుకొని మరో వారం రోజుల్లో విధుల్లో చేరతానని తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున (భారత కాలమానం ప్రకారం) అక్షిత రోజులాగే జిమ్‌కు వెళ్లి వచ్చింది. అనంతరం సోదరుడితో కలిసి నివాస సముదాయం కింద వాకింగ్‌ చేస్తుండగా ఒక్క సారిగా కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో అక్షయ్‌ వెంటనే వైద్యులను పిలిపించి సీపీఆర్‌ చేయించినా అప్పటికే ఆమె మరణించింది. 

# Tag
NRI Telangana
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆస్ట్రేలియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కాయదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

'మా అన్నయ్య బంగారం'.. ప్రభాస్ బర్త్ డే క్యూట్ ఫొటోస్
photo 5

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
EX Additional SP Rajeshwar Reddy Comments On TDP Leaders Attack 1
Video_icon

నా సర్వీసులో ఇలాంటి ఎన్నికలు ఎప్పుడూ చూడలేదు
YSRCP ZPTC Candidate Padmavathi Shocking Facts On TDP Attacks 2
Video_icon

మహిళ అని చూడకుండా నాపై దాడి చేసి.. చేతిని మెలిపెట్టి విరిచేశారు
Big Question Debate On MPTC And ZPTC Nomination Controversy 3
Video_icon

సుప్రీం చెప్పినా లెక్కలేదు.. కూటమికి అడుగడుగునా జగన్ భయం
Vishwak Sen RAW & UNFILTERED Interview With Sakshi TV 4
Video_icon

విశ్వక్ సేన్ లో ఇంత మార్పా?
CBI Entry in Sai Krishna Case 5
Video_icon

CBI ఎంట్రీ ... సాయి కృష్ణ కేసులో కీలక పరిణామం
Advertisement
 