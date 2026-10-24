అమెరికాలో ఖమ్మం యువతి మృతి

ఖమ్మం అర్బన్: ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన యువతి అమెరికాలో గుండెపోటుతో మృతిచెందింది. తిరుమలాయ పాలెం మండలం కొక్కిరేణికి చెందిన నల్లమల ఆనంద్–కల్పన దంపతుల కుమార్తె అక్షిత (26) ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న తన సోదరుడు అక్షయ్తో కలిసి న్యూయా ర్క్లో ఉంటోంది.
ఎంఎస్ పూర్తిచేసిన ఆమె మూడు కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైంది. నచ్చిన సంస్థను ఎంపిక చేసుకొని మరో వారం రోజుల్లో విధుల్లో చేరతానని తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున (భారత కాలమానం ప్రకారం) అక్షిత రోజులాగే జిమ్కు వెళ్లి వచ్చింది. అనంతరం సోదరుడితో కలిసి నివాస సముదాయం కింద వాకింగ్ చేస్తుండగా ఒక్క సారిగా కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో అక్షయ్ వెంటనే వైద్యులను పిలిపించి సీపీఆర్ చేయించినా అప్పటికే ఆమె మరణించింది.