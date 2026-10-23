రాజస్థాన్లో జరిగిన ఒక దారుణమైన ఘటన మానవత్వానికే మాయని మచ్చలా మారింది. రాజస్థాన్లోని దాసా (Dausa) జిల్లా కొల్వా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 16 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై అమానుష సామూహిక అత్యాచార ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ సమయంలోనే ఆ బాలిక బిడ్డకు జన్మనివ్వడం, చనిపోవడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి రేపింది.
బాధితురాలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, కొందరు యువకులు మైనర్ బాలికను అపహరించి, ఢిల్లీ-ముంబై ఎక్స్ప్రెస్వే సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు.గర్భవతి అన్నకనికరం కూడా లేకుండా నిర్దాక్షిణ్యానికి ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. దీంతో ఆ బాలిక అక్కడే మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. అనంతరం ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే నవజాత శిశువు మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఆసుపత్రి యాజమాన్యం సమాచారం మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆమె ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.
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దౌసా ఎస్పీ కుందన్ కన్వారియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి, ఒక డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (DSP)కి దర్యాప్తు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఒక అనుమానితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
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