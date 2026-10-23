 పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు) | Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary | Sakshi
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పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Oct 23 2026 6:51 PM | Updated on Oct 23 2026 7:02 PM

Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 1
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పెళ్లయి నాలుగేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా యానివర్సరీ పోస్ట్ పెట్టిన నటి పూర్ణ.. భర్తతో కలిసున్న లవ్లీ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 2
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 3
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 4
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 5
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 6
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 7
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 8
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 9
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 10
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 11
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Actress Poorna and Shanid Asif Ali 4th Wedding Anniversary 13
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# Tag
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