భారత్లో రాజకీయ నిరసనలను ప్రోత్సహించడం, అంతర్జాతీయ కార్యకర్తల నెట్వర్క్ల ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు ప్రయత్నించడం వంటి ఆరోపణలతో అమెరికా వ్యాపారవేత్త నెవిల్ రాయ్ సింఘమ్ పేరు మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. చైనాకు అనుకూల ప్రచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారనే ఆరోపణలూ ఆయనపై ఉన్నాయి. అయితే, ఈ ఆరోపణలను సింఘమ్ ఖండించారు. తాజాగా బీజేపీ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఈ వ్యవహారం మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
స్వచ్ఛంద సంస్థలకు భారీగా నిధులు అందిస్తూ..
సీబీఎస్ న్యూస్ కథనం ప్రకారం.. న్యూయార్క్లోని ‘పీపుల్స్ ఫోరమ్’ అనే వామపక్ష భావజాలంతో కూడిన లాభాపేక్షలేని సంస్థకు సింఘమ్ ప్రధాన ఆర్థిక మద్దతుదారుల్లో ఒకరు. కార్మికవర్గం, అణగారిన వర్గాల సమస్యలపై ఈ సంస్థ పనిచేస్తుంది. సింఘమ్ ఐటీ కన్సల్టింగ్ సంస్థ ‘థాట్వర్క్స్’ వ్యవస్థాపకుడు కూడా. యుద్ధ వ్యతిరేక సంస్థ ‘కోడ్ పింక్’ సహ వ్యవస్థాపకురాలు జోడీ ఇవాన్స్ ఆయన భార్య. శ్రీలంక నుంచి వలస వచ్చిన దంపతులకు ఆయన జన్మించారు. 2017లో థాట్వర్క్స్ను ప్రైవేట్ ఈక్విటీ సంస్థకు సుమారు 785 మిలియన్ డాలర్లకు విక్రయించినట్లు సమాచారం. అనంతరం ఆయన తన కార్యకలాపాలను చైనాలోని షాంఘైకి మార్చి, పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు, థింక్ ట్యాంక్లకు భారీగా నిధులు అందించినట్లు తెలుస్తున్నది.
భారత్లో ప్రభుత్వాన్ని మార్చే ప్రయత్నమా?
సింఘమ్ పేరు చుట్టూ తాజాగా నెలకొన్న వివాదానికి ప్రధాన కారణం బీజేపీ నేతలు చేస్తున్న ఆరోపణలు. అంతర్జాతీయ కార్యకర్తల నెట్వర్క్లు భారత్లో రాజకీయ నిరసనలను విస్తృత ఉద్యమాలుగా మార్చి, నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బీజేపీ అమెరికా మీడియా సంస్థ ఫాక్స్ న్యూస్ ప్రచురించిన నివేదికను ప్రస్తావించింది. ఫ్రాన్స్లో జరిగిన అల్లర్లకు, ఢిల్లీలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ)కు వ్యతిరేకంగా జరిగిన నిరసనలకు మధ్య సంబంధం ఉందని ఆ నివేదిక పేర్కొన్నట్లు బీజేపీ నేతలు తెలిపారు. 13 దేశాల్లో నిరసనలను సమన్వయం చేయడం, నిర్వహించడం లేదా ప్రోత్సహించడంలో పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 101 సంస్థలను గుర్తించినట్లు ఫాక్స్ న్యూస్ పరిశీలనలో వెల్లడైంది. అయితే ఈ ఆరోపణలు నిరూపితమైన వాస్తవాలు కావు.
చైనా ప్రభుత్వంతో సంబంధాలున్నాయా?
బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి ప్రదీప్ భండారీ ‘గ్లోబల్ కయాస్ ఇంక్ గ్రోస్ టు 101 గ్రూప్స్’ అనే నివేదికను ప్రస్తావిస్తూ, వివిధ దేశాల్లోని సంస్థలు నిరసనలకు సంబంధించిన సందేశాలను విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. భారత్, ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, అల్బేనియాలో జరిగిన నిరసనలను ఉదాహరణలుగా పేర్కొంటూ, కార్యకర్తల సంస్థలకు, సింఘమ్తో సంబంధమున్నట్లు చెబుతున్న సమూహాలకు మధ్య అనుబంధాలున్నాయని వాదించారు. ఈ సంస్థలు చైనా ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు పనిచేస్తున్నాయనే ఆరోపణలూ తెరపైకి వచ్చాయి. కాంగ్రెస్ నాయకత్వం విదేశీ రాజకీయ సంస్థ అయిన ‘ప్రోగ్రెసివ్ ఇంటర్నేషనల్’ ప్రతినిధులతో జరిపిన చర్చలపైనా బీజేపీ ప్రశ్నలు సంధించింది. అయితే, ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించిన ఆధారాలు, వాటి ప్రామాణికతపై స్వతంత్ర నిర్ధారణ అవసరం.
రాహుల్ గాంధీతో సంబంధాలపై ప్రశ్నలు
బీజేపీ ఎంపీ నిషికాంత్ దూబే ఈ వ్యవహారంపై నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. గత ఐదేళ్లలో సింఘమ్తో పాటు ఆన్లైన్ జూదం, కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), క్రిప్టోకరెన్సీ, బిట్కాయిన్ రంగాలకు చెందిన వ్యక్తుల్లో ఎవరెవరిని రాహుల్ కలిశారని ప్రశ్నించారు. వారిలో ఎవరైనా ఆయన భారత్ జోడో యాత్ర లేదా ఇతర యాత్రల్లో పాల్గొన్నారా? విదేశీ పర్యటనల్లో ఆయన ఎవరిని కలుస్తున్నారు? దేశాన్ని అస్థిరపరిచేందుకు ఎలాంటి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారనే అంశాలపై సమాధానం చెప్పాలని దూబే డిమాండ్ చేశారు. ఓటర్ల జాబితాలపై జరుగుతున్న నిరసనలు, ఎన్నికల అధికారుల జవాబుదారీతనంపై వస్తున్న డిమాండ్లను కూడా బీజేపీ నేతలు ఈ వివాదంతో ముడిపెడుతున్నారు. ఈ పరిణామాలన్నీ ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరిచే విస్తృత ప్రయత్నంలో భాగమై ఉండవచ్చని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.
2023లో వెలుగులోకి వచ్చిన సింఘమ్
భారత్లో సింఘమ్ పేరు 2023లో తొలిసారిగా విస్తృతంగా చర్చకు వచ్చింది. అప్పట్లో ‘న్యూయార్క్ టైమ్స్’ ప్రచురించిన పరిశోధనాత్మక కథనం వామపక్ష భావజాలం, మీడియా సంస్థలతో సంబంధమున్న కొన్ని సంస్థలకు ఆయన అందించినట్లు చెబుతున్న ఆర్థిక సహాయంపై వివరాలను వెల్లడించింది. బీజింగ్లోని ప్రభుత్వ మీడియా వ్యవస్థతో కలిసి ఆయన పనిచేస్తున్నారని ఆ కథనం ఆరోపించింది. అయితే, చైనా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు పనిచేస్తున్నాననే ఆరోపణలను, రాజకీయ పార్టీ నుంచి సూచనలు స్వీకరిస్తున్నాననే వాదనలను సింఘమ్ తిరస్కరించారు. ఆయనతో సంబంధమున్నట్లు పేర్కొన్న డిజిటల్ వార్తా వేదికకు నిధులు అందిన తీరుపైనా భారత అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఆ వేదికకు చైనా అనుకూల కథనాలను ప్రోత్సహించే అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్ నుంచి నిధులు అందాయని న్యూయార్క్ టైమ్స్ తన కథనంలో పేర్కొంది.
న్యూస్క్లిక్ కేసు.. దర్యాప్తులో కీలక పరిణామాలు
సింఘమ్తో సంబంధాలున్నాయని ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న డిజిటల్ వార్తా వేదిక ‘న్యూస్క్లిక్’కు అందిన నిధుల మూలాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలపై భారత అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. 2023 అక్టోబర్లో ఢిల్లీ పోలీసులు విదేశాల నుంచి అక్రమంగా నిధులు అందుకున్నారనే ఆరోపణలు, చైనాకు అనుకూల కథనాలను ప్రోత్సహించారనే అభియోగాలకు సంబంధించి న్యూస్క్లిక్ వ్యవస్థాపకుడు ప్రబీర్ పురకాయస్థ, ఆ సంస్థ మానవ వనరుల విభాగం అధిపతి అమిత్ చక్రవర్తిని అరెస్టు చేశారు. ఈ పరిణామాలతో సింఘమ్కు సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఆయన మద్దతు ఇస్తున్న సంస్థల కార్యకలాపాలపై దృష్టి పెరిగింది. సింఘమ్ మాత్రం ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. ఆయన నిధుల వ్యవహారాలు సాధారణ దాతృత్వ కార్యక్రమాల పరిధిని దాటి రాజకీయ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడ్డాయా? విదేశీ సంస్థల కార్యకలాపాలకు వాటి ద్వారా ప్రభావం ఏర్పడిందా? అనే అంశాలు ప్రస్తుతం రాజకీయ చర్చకు కేంద్రంగా నిలిచాయి. ఈ ఆరోపణలపై తుది నిర్ధారణకు సంబంధిత దర్యాప్తులు, అందుబాటులో ఉన్న ఆధారాలు కీలకం కానున్నాయి.
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