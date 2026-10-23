సంగీతం, నృత్యంతో సేవ..

శంకర నేత్రాలయం యూఎస్ఏ(SNUSA) సంస్థ మిచిగాన్లోని నోవైలో ఉన్న Sri Venkateswara Temple & Cultural Center లో “Music & Dance for Vision” కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. భారతీయ సంస్కృతి, సంగీతం, నృత్యం, సేవాభావం కలగలిసిన ఈ కార్యక్రమం ఒక అందమైన సాంస్కృతిక వేడుకగా నిలిచింది. కళాకారులు, కుటుంబాలు, వాలంటీర్లు, కమ్యూనిటీ సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని, కంటి చూపును కాపాడటం, తిరిగి చూపును అందించడం, భారతదేశంలోని అవసరమైన వారికి నాణ్యమైన కంటి వైద్య సేవలు అందించడం అనే SNUSA లక్ష్యానికి తమ మద్దతు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికంగా ఉన్న నాలుగు నృత్య పాఠశాలలకు చెందిన సుమారు 40 మంది చిన్నారులు, టీనేజర్లు పాల్గొని కూచిపూడి, భరతనాట్యం ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్య సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించిన ఈ ప్రదర్శనలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
SNUSA Board of Trustees సభ్యుడు Ramana Mudeganti సంస్థ లక్ష్యాలను వివరిస్తూ, Mobile Eye Surgical Unit (MESU) కార్యక్రమం ద్వారా అందిస్తున్న కంటి వైద్య సేవల గురించి, దాని తాజా వివరాలను ప్రేక్షకులతో పంచుకున్నారు. గ్రామీణ భారతదేశంలోని వైద్య సేవలు అందుబాటులో లేని ప్రజలకు కంటి వైద్యం అందించడంలో ప్రజల సహకారం, దాతల విరాళాలు ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయో ఆయన వివరించారు.
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