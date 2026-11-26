భారతీయ కళా వారసత్వ పరిరక్షణకు కృషి చేస్తున్న నీతా అంబానీ మరోసారి తనలోని కళాకారిణిని ఆవిష్కరించారు. ముంబైలోని నీతా ముఖేశ్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్ (ఎన్ఎంఏసీసీ) వేదికగా ప్రతిష్ఠాత్మక ‘ది గ్రేట్ ఇండియన్ మ్యూజికల్: సివిలైజేషన్ టు నేషన్’ మూడో సీజన్ ప్రారంభ వేడుక అట్టహాసంగా జరిగింది. నవంబర్ 25 నుంచి డిసెంబర్ 13, 2026 వరకు ఎన్ఎంఏసీసీ గ్రాండ్ థియేటర్లో కొనసాగనున్న ఈ ప్రదర్శన ఆరంభోత్సవంలో నీతా అంబానీ స్వయంగా వేదికపైకి వచ్చి నృత్య ప్రదర్శనతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు.
భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్య సంప్రదాయమైన భరతనాట్యం స్ఫూర్తితో సాగిన ఈ ప్రదర్శనలో ఆమె ధరించిన వస్త్రధారణ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ మణీష్ మల్హోత్రా రూపొందించిన ఈ దుస్తుల్లో దేశీయ చేనేత వైభవం ఉట్టిపడింది. చేతితో నేసిన బనారసీ బ్రోకేడ్, ఫ్యూషియా పింక్ టాంచోయ్ వస్త్రంపై సున్నితమైన ఆరి, జర్దోజీ ఎంబ్రాయిడరీ భారతీయ హస్తకళల ఔన్నత్యాన్ని చాటుతుంది.
భారతదేశ నాగరికతా ప్రయాణాన్ని సంగీత, నృత్య, నాటక రూపంలో ఆవిష్కరించే ఈ రంగస్థల ప్రదర్శనకు ఫెరోజ్ అబ్బాస్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహించగా అజయ్-అతుల్ సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. మయూరి ఉపాధ్యాయ ప్రధాన నృత్య దర్శకత్వం వహించారు. కళ కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదని దేశ చరిత్రను, సాంస్కృతిక కళను తరతరాలకు అందించే శక్తివంతమైన మాధ్యమమని నీతా అంబానీ ప్రదర్శన మరోసారి నిరూపించింది.
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