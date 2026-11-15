 ‘బాసింగ బలాలే’ పాటకు పిల్లలతో కలిసి కలెక్టర్‌ డ్యాన్స్‌! | Hanumakonda Collector Chahat Bajpai danced with girls | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘బాసింగ బలాలే’ పాటకు పిల్లలతో కలిసి కలెక్టర్‌ డ్యాన్స్‌!

Nov 15 2026 1:15 PM | Updated on Nov 15 2026 1:27 PM

Hanumakonda Collector Chahat Bajpai danced with girls

హనుమకొండ సుబేదారిలోని అసుంత నిలయం చైల్డ్‌ కేర్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌ ప్రాంగణంలో జిల్లా మహిళా, దివ్యాంగులు, వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ, జిల్లా బాలల పరిరక్షణ విభాగం ఆధ్వర్యంలో శనివారం బాలల దినోత్సవంనిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి హనుమకొండ కలెక్టర్‌ చాహత్‌ బాజ్‌పాయ్‌ హాజరై పిల్లలతో కలిసి సరదాగా నృత్యం చేశారు. 
–  సాక్షి స్టాఫ్‌ఫొటోగ్రాఫర్, హన్మకొండ  

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రీన్ కలర్ డ్రస్.. నిహారిక అదిరేట్టు (ఫొటోలు)
photo 2

షూటింగ్ బ్రేక్‌లో ఫన్నీ ఫొటో షూట్ (ఫొటోలు)
photo 3

అలియాస్ రుక్మిణీ.. ఇట్స్ సెలబ్రేషన్ టైమ్ (ఫొటోలు)
photo 4

షో కేస్ బొమ్మలా 'జైలర్' కోడలు (ఫొటోలు)
photo 5

కోటి కాంతుల దీపోత్సవం (ఫోటోలు)

Video

View all
Major Aviation Crisis In America Thousands Of Flights Cancelled 1
Video_icon

పాత రౌటర్ తో అమెరికా.. విమానయాన వ్యవస్థకు బ్రేక్..
TDP Leaders Attack On YSRCP Candidates in Srikalahasti 2
Video_icon

నామినేషన్ పత్రాలు చించేశారు.. శ్రీకాళహస్తిలో టీడీపీ దౌర్జన్యం..!
Sheikh Hasina Return To Bangladesh 3
Video_icon

బంగ్లాకు హసీనా రీ ఎంట్రీ! భారత్ 2 షరతులు
Pinnelli Ramakrishna Reddy Strong Warning To Janasena Leaders Comments 4
Video_icon

మా నాయకుడి కుటుంబం గురించే మాట్లాడుతారా.. ఎవ్వడిని వదిలిపెట్టం
RJD MLA Naresh Prasad Singh Is Fall Into The Dhuriya River 5
Video_icon

భుజాల పైకి ఎక్కి బొక్క బోర్లా పడ్డ MLA..
Advertisement
 