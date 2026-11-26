పర్యాటకుల భద్రతకు ముప్పు!
ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటైన ఆగ్రాలోని తాజ్మహల్ సందర్శకులకు ఇప్పుడు కోతుల బెడద ఆందోళన కలిగిస్తోంది. స్మారక కట్టడం తూర్పు, పడమర, రాయల్ గేట్ల వద్ద భారీ సంఖ్యలో కోతుల గుంపులు తిష్టవేసి సంచరిస్తున్న దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో పర్యాటకుల భద్రతపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ఆహార పదార్థాల కోసం పర్యాటకుల వెంటపడటం, వస్తువులను లాక్కోవడంతో పాటు అకస్మాత్తుగా దాడులకు దిగుతుండటంతో దేశీయ, విదేశీ సందర్శకులు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.
ఆగని దాడుల పరంపర
తాజ్మహల్ ప్రాంగణంలో కోతుల దాడులు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 23న బ్రెజిల్కు చెందిన 83 ఏళ్ల పర్యాటకుడు ఆంథోనీ పెన్, పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన మరో సందర్శకుడు కోతికాటుకు గురై జిల్లా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు. అంతకుముందు సెప్టెంబర్ 16న రాయల్ గేటు వద్ద బ్రిటన్ పర్యాటకురాలు సుజానే ఆన్ బారెట్ పై కోతి దాడి చేసింది. జులై 26న తూర్పు గేటు వద్ద దక్షిణ కొరియా పర్యాటకురాలిని కోతి కరవగా అంబులెన్స్ సుమారు గంటపాటు ఆలస్యంగా రావడం అప్పట్లో విమర్శలకు దారితీసింది. దీనిపై భారత పురావస్తు సర్వే (ఏఎస్ఐ) ఆగ్రా ప్రధాన వైద్యాధికారికి లేఖ సైతం రాసింది.
అధికారిక సమీక్షలు.. సమన్వయ లోపం
నవంబర్ 16న జరిగిన తాజ్మహల్ భద్రతా స్థాయీ కమిటీ సమావేశంలోనూ ఈ సమస్యపై ప్రత్యేకంగా చర్చించారు. అంతకుముందు ఆగస్టులోనే నగరంలోని స్మారక కట్టడాలు, ఆసుపత్రుల వద్ద కోతులను పట్టుకునే బాధ్యతను ఆగ్రా నగరపాలక సంస్థకు అప్పగించినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. అయితే, తాజ్ మహల్ పరిరక్షణ ఏఎస్ఐ పరిధిలో ఉండగా కోతుల నియంత్రణ బాధ్యత నగరపాలక సంస్థ, అటవీ శాఖలది కావడంతో విభాగాల మధ్య సమన్వయ లోపం కనిపిస్తోంది.
శాశ్వత పరిష్కారమే కీలకం
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దేశ ప్రతిష్ఠను ఇనుమడింపజేసే తాజ్మహల్ వద్ద పర్యాటకుల భద్రత అత్యంత కీలకం. కేవలం తాత్కాలికంగా కోతులను తరిమివేయడం కాకుండా ఏఎస్ఐ, నగరపాలక సంస్థ, అటవీ శాఖలు సంయుక్తంగా శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో వాటిని తరలించాలి. అలాగే, గేట్ల వద్ద నిరంతర పర్యవేక్షణ, తక్షణ వైద్య సదుపాయాలు కల్పించినప్పుడే పర్యాటకులు నిర్భయంగా తాజ్ అందాలను ఆస్వాదించగలరు.
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