సాక్షి, ఆంధ్రప్రదేశ్: రాప్తాడులోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పదో తరగతి విద్యార్థిని గోపికపై ఎలక్ట్రిక్ రంపంతో దాడి చేసిన ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. దాంతో పాఠశాలల్లో చదువుకుంటూ సురక్షితంగా ఇంటికి చేరాల్సిన చిన్నారులకు ఏదైనా ప్రమాదం ఎదురైతే.. ఆ బాధను తల్లిదండ్రులు జీవితాంతం మోయాల్సి వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల భద్రతపై ఏపీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో తక్షణ రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
ఈ క్రమంలో రాప్తాడు ఘటనను ప్రస్తావిస్తూ ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఎంతో దయనీయంగా ఉంటుందని పేర్కొంది. మరో ఘటన జరిగే వరకు వేచి చూడకుండా ముందస్తు భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది. విద్యార్థుల రక్షణ విషయంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం వహించకూడదని స్పష్టం చేసింది.
అయితే, పాఠశాలల్లో భద్రతా చర్యలు కేవలం కాగితాలకే పరిమితం కాకూడదని, క్షేత్రస్థాయిలో వాటిని పక్కాగా అమలు చేయాలని హైకోర్టు పేర్కొంది. విద్యార్థుల భద్రతకు సంబంధించి సమగ్ర మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. దాంతోపాటుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ప్రహరీ గోడల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేయాలని సూచించింది.
అలాగే ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లు మరింత మెరుగ్గా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, విద్యార్థుల రక్షణకు సంబంధించి తీసుకున్న చర్యలు, భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణలో ఈ నివేదికను సమర్పించాలని ఏపీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
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