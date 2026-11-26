హిందుస్థాన్ జింక్, ఐఐటీ మద్రాస్ ఆవిష్కరణ
దేశీయ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) రంగంలో ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన నిల్వ సాంకేతికతల అభివృద్ధి దిశగా హిందుస్థాన్ జింక్ లిమిటెడ్, ఐఐటీ మద్రాస్ సంయుక్తంగా కీలక ఆవిష్కరణ చేశాయి. సుమారు 1 కిలోవాట్ అవర్ సామర్థ్యం గల రీఛార్జబుల్ జింక్-ఎయిర్ బ్యాటరీని అనుసంధానించిన ఎలక్ట్రిక్ త్రిచక్ర వాహన ప్రోటోటైప్ను ఈ సంస్థలు ఆవిష్కరించాయి. వాహనానికి అదనపు ప్రయాణ దూరాన్ని అందించే ‘రేంజ్ ఎక్స్టెండర్’గా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు.
ఐఐటీ మద్రాస్లో నిర్వహించిన ‘ఎనర్జీ సమ్మిట్ 2026’ వేదికగా ఈ ప్రోటోటైప్ను ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో రాజ్యసభ సభ్యుడు ప్రవీణ్ చక్రవర్తి, హిందుస్థాన్ జింక్ సీఈఓ, పూర్తికాల డైరెక్టర్ అమరేందు ప్రకాశ్, ఐఐటీ మద్రాస్ డీన్ (ఐసీఎస్ఆర్) ప్రొఫెసర్ మనూ సంతానం పాల్గొన్నారు. కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన డాక్టర్ అరవింద్ కుమార్ చందిరన్ ఈ పరిశోధన ప్రాజెక్టుకు నేతృత్వం వహించారు.
బ్యాటరీ వ్యవస్థ పనితీరు
ఈ ప్రోటోటైప్ వాహనంలో సంప్రదాయ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీకి జతగా జింక్-ఎయిర్ బ్యాటరీని అనుసంధానించారు. వాహనం వేగాన్ని పుంజుకునే సమయంలో అధిక శక్తి అవసరమైనప్పుడు లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ పనిచేస్తుంది. సాధారణ ప్రయాణ సమయాల్లో జింక్-ఎయిర్ బ్యాటరీ స్థిరమైన విద్యుత్ను సరఫరా చేస్తూ వాహన మొత్తం శక్తి అవసరాల్లో సుమారు 10 శాతాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి దీన్ని ప్రధాన బ్యాటరీకి తోడ్పడే అనుబంధ వ్యవస్థగా పరీక్షిస్తున్నారు.
భద్రత, దేశీయ వనరుల వినియోగం
జింక్ లోహం, పరిసర గాలిలోని ఆక్సిజన్ మధ్య జరిగే విద్యుత్ రసాయన చర్య ద్వారా ఈ బ్యాటరీ విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో మంటలు వ్యాపించని నీటి ఆధారిత (వాటర్-బేస్డ్) ఎలక్ట్రోలైట్ను ఉపయోగించడం వల్ల భద్రత మెరుగవుతుందని సంస్థలు తెలిపాయి. 2024లో ప్రారంభమైన ఈ పరిశోధన భాగస్వామ్యం ప్రయోగశాల దశ నుంచి నేడు వాహన పరీక్షల స్థాయికి చేరుకుంది.
దేశంలో విస్తారంగా లభించే జింక్ నిల్వలను వినియోగించుకోవడం ద్వారా దిగుమతి ఆధారిత బ్యాటరీ ముడిసరుకులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించవచ్చని హిందుస్థాన్ జింక్ సీఈఓ అమరేందు ప్రకాశ్ పేర్కొన్నారు. అయితే, వాణిజ్య ఉత్పత్తి ప్రారంభం, అదనపు మైలేజీ, బ్యాటరీ ధర వంటి వివరాలను సంస్థలు ఇంకా వెల్లడించలేదు. ప్రస్తుత ఆవిష్కరణ పూర్తిస్థాయి పరిశోధనాత్మక పురోగతిగా నిలుస్తోంది.
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