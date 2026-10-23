'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)

అరాచకాలు చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోం - సుప్రీం
సాక్షి కార్టూన్: 22-10-2026
టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరో వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
రైతుకు ఏ పంటలు వేయాలో.. వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో చెబుతున్నారు!!
టీమిండియాకు మరో అసలు సిసలైన ఆల్రౌండర్ దొరికేశాడు. ఇటు బ్యాటింగ్లోనూ అటు బౌలింగ్లోనూ ఇరగదీస్తున్నాడు.
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Oct 23 2026 8:33 PM | Updated on Oct 23 2026 8:41 PM
ప్రియదర్శి, నాగదుర్గ హీరోహీరోయిన్లుగా చేసిన సినిమా 'ఇడుపు కాయితం'. ఇందులో నుంచి 'గడప' అనే సాంగ్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. అలానే మూవీ.. డిసెంబరు 11న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుందని ప్రకటించారు.
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