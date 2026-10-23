 'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు) | Idupu Kayitham Movie Song launch | Sakshi
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'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)

Oct 23 2026 8:33 PM | Updated on Oct 23 2026 8:41 PM

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ప్రియదర్శి, నాగదుర్గ హీరోహీరోయిన్లుగా చేసిన సినిమా 'ఇడుపు కాయితం'. ఇందులో నుంచి 'గడప' అనే సాంగ్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. అలానే మూవీ.. డిసెంబరు 11న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుందని ప్రకటించారు.

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