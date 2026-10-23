అరాచకాలు చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోం - సుప్రీం
సాక్షి కార్టూన్: 22-10-2026
టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరో వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
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టీమిండియాకు మరో అసలు సిసలైన ఆల్రౌండర్ దొరికేశాడు. ఇటు బ్యాటింగ్లోనూ అటు బౌలింగ్లోనూ ఇరగదీస్తున్నాడు.
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Oct 23 2026 6:54 PM | Updated on Oct 23 2026 6:54 PM
విశ్వక్ సేన్ లో ఇంత మార్పా?