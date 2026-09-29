చెన్నైలోని ఓ కోర్టు యూట్యూబర్, రాజకీయ వ్యాఖ్యాత సవుకు శంకర్కు మూడేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. ఓ టీవీకి చెందిన మహిళా న్యూస్ రీడర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన కేసులో మంగళవారం ఎగ్మోర్ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఈ తీర్పు ఇచ్చింది. మహిళల వేధింపుల నిరోధక చట్టంలోని నిబంధనల కింద శంకర్ను కోర్టు దోషిగా తేల్చింది.
ప్రాసిక్యూషన్ ప్రకారం.. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు పరువు నష్టం కలిగించేలా ఉండటంతో పాటు న్యూస్ రీడర్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నవిగా ఉన్నాయి. ఈ తీర్పుపై అప్పీల్ చేసేందుకు సవుకు శంకర్కు 30 రోజుల సమయం ఉంది. అయితే అప్పీల్ దాఖలు చేసే వరకు ప్రస్తుత శిక్షను నిలిపివేశారా లేదా అనే విషయం వెంటనే స్పష్టంగా తెలియలేదు.
ఎవరీ సవుకు శంకర్?
ఎ.శంకర్నే సవుకు శంకర్గా పిలుస్తారు. తమిళనాడు విజిలెన్స్ అండ్ యాంటీ కరప్షన్ విభాగంలో గతంలో ఉద్యోగిగా పనిచేసిన ఆయన అనంతరం యూట్యూబర్గా, రాజకీయ వ్యాఖ్యాతగా మారారు. తన సవుకు వేదికతో పాటు ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూల ద్వారా రాజకీయ నాయకులు, పోలీసు అధికారులు, ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలపై ఆయన విమర్శలు చేస్తుంటారు. 2008లో ఇద్దరు ఉన్నతాధికారుల మధ్య జరిగిన సంభాషణ రికార్డు లీక్కు సంబంధించిన ఆరోపణలపై అరెస్టైన తర్వాత ఆయన పేరు ప్రజల్లోకి వచ్చింది.
అనంతరం ఆయన బహిరంగ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. గత కేసుల్లోని ఆరోపణలను శంకర్ ఖండించారు. తనను అణచివేసేందుకు అప్పటి డీఎంకే ప్రభుత్వం అరెస్టులను ఉపయోగించిందని ఆరోపించారు. 2022 సెప్టెంబరులో న్యాయవ్యవస్థలో అవినీతి ఉందంటూ యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో మద్రాస్ హైకోర్టు ఆయనకు 6 నెలల జైలు శిక్ష విధించింది. ఆ కేసుకు ప్రస్తుత తీర్పుతో సంబంధం లేదు. 2024 మేలో మహిళా పోలీసు సిబ్బందిపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన మరో ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ కేసులో కోయంబత్తూరు పోలీసులు ఆయనను అరెస్టు చేశారు.
ఇక మాదకద్రవ్యాల కేసులో ఆయన ప్రయాణిస్తున్న కారులో 500 గ్రాముల గంజాయి లభించిందని పోలీసులు ఆరోపించారు. 2024 జూలైలో ఆయనకు బెయిల్ లభించినా, అనంతరం గూండాస్ చట్టం కింద ముందస్తు నిర్బంధంలో ఉంచారు. 2026 మే 19న తమిళనాడు ప్రభుత్వం మరో ముందస్తు నిర్బంధ ఉత్తర్వును రద్దు చేసింది. నిర్బంధాన్ని కొనసాగించేందుకు తగిన కారణాలు లేవని సలహా మండలి పేర్కొనడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. తాజా కేసులో ఆయన తదుపరి న్యాయపరమైన చర్యలు కీలకంగా మారనున్నాయి.