 తిరుపతిలో ఘోర ప్రమాదం.. క్రేన్‌ బోల్తా.. నలుగురు మృతి! | Tirupati Crane Accident Four Dead | Sakshi
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తిరుపతిలో ఘోర ప్రమాదం.. క్రేన్‌ బోల్తా.. నలుగురు మృతి!

Sep 29 2026 2:19 PM | Updated on Sep 29 2026 2:22 PM

Tirupati Crane Accident Four Dead

తిరుపతి: నగరంలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బీబీఆర్‌ ఆస్పత్రి ప్రాంతంలో క్రేన్‌ బోల్తా పడటంతో నలుగురు మృతి చెందారు. స్థానికులు వివరాల ప్రకారం.. బీబీఆర్‌ ఆస్పత్రి వద్ద క్రేన్‌ పనులు జరుగుతుండగా.. అదుపుతప్పి ఒక్కసారిగా బోల్తా పడింది. ప్రమాదం సమయంలో ఆ క్రేన్‌వద్ద పనిచేస్తున్నటువంటి నలుగురు వ్యక్తులపై పడటంతో వారు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. దీంతో స్థానికంగా ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. అక్కడున్న ప్రజలు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు.

సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను దగ్గర్లో ఆస్పత్రికి తరలించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

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