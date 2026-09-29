తిరుపతిలో ఘోర ప్రమాదం.. క్రేన్‌ బోల్తా.. నలుగురు మృతి!

తిరుపతి: నగరంలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బీబీఆర్ ఆస్పత్రి ప్రాంతంలో క్రేన్ బోల్తా పడటంతో నలుగురు మృతి చెందారు. స్థానికులు వివరాల ప్రకారం.. బీబీఆర్ ఆస్పత్రి వద్ద క్రేన్ పనులు జరుగుతుండగా.. అదుపుతప్పి ఒక్కసారిగా బోల్తా పడింది. ప్రమాదం సమయంలో ఆ క్రేన్వద్ద పనిచేస్తున్నటువంటి నలుగురు వ్యక్తులపై పడటంతో వారు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. దీంతో స్థానికంగా ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. అక్కడున్న ప్రజలు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను దగ్గర్లో ఆస్పత్రికి తరలించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే, ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
ఇదీ చదవండి: ఒక్కసారి పుట్టింటికి పంపండి... రెండ్రోజులు ఉండి వస్తా!