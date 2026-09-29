పీఎస్5లు, ఫోన్లు, రూ.లక్షల నగదు దోపిడీ.. పుస్తకాలు మాత్రం సేఫ్

పంజాబ్లోని లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలోని యూనీ మాల్లో హింసాత్మక ఆందోళనల సమయంలో పీఎస్5 గేమింగ్ కన్సోళ్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, ఖరీదైన సుగంధ ద్రవ్యాలు, లక్షల రూపాయల నగదు దోపిడీకి గురయ్యాయి. అయితే మాల్లోని పుస్తకాలు, స్టేషనరీ దుకాణాలను మాత్రం ఎవరూ తాకలేదు. సెప్టెంబర్ 26-27 మధ్య రాత్రి ఈ మాల్లో విధ్వంసం, దోపిడీ జరిగాయి.
ఫగ్వారా ప్రాంగణంలో ఉన్న యూనీ మాల్ బహుళ అంతస్తుల వాణిజ్య సముదాయం. ఇందులో విద్యార్థులు, సిబ్బందికి సంబంధించిన స్నాక్స్ దుకాణాలు, పుస్తకాలు, స్టేషనరీ, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, ఇతర సేవల దుకాణాలు ఉన్నాయి. దోపిడీ సమయంలో అద్దాల కౌంటర్లు ధ్వంసమై, వస్తువులతో ఉన్న షెల్ఫ్లు ఖాళీ అయ్యాయి. మరమ్మతుల కోసం వినియోగదారులు ఇచ్చిన ఫోన్లు కూడా తీసుకెళ్లినట్లు ఓ దుకాణదారుడు తెలిపాడు.
ఓ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ మేనేజర్ కౌంటర్ నుంచి రూ.6-7 లక్షల నగదు కనిపించకుండా పోయిందని చెప్పారు. మొత్తం నష్టం రూ.80-90 లక్షల వరకు ఉంటుందని, అందులో రూ.70-80 లక్షల విలువైన సరుకు ఉందని అంచనా వేశారు. మరో ఎలక్ట్రానిక్స్ దుకాణదారుడు సుమారు రూ.2 లక్షల నగదు పోయిందని, మొత్తం నష్టం రూ.50 లక్షలకు మించి ఉంటుందని చెప్పాడు. పీఎస్5లు, ఖరీదైన పరిమళ ద్రవ్యాల్లో ప్రాడా, అర్మానీ ఉత్పత్తులు కూడా దోపిడీకి గురయ్యాయని దుకాణదారులు తెలిపారు.
దోపిడీ దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. ముఖాలకు గుడ్డలు కట్టుకున్న వ్యక్తులు వస్తువులు తీసుకెళ్తున్నట్లు వీడియోల్లో కనిపించింది. కొందరు విద్యార్థులు బయట వ్యక్తులు వచ్చారని ఆరోపించగా, కొన్ని వీడియోల్లో విద్యార్థులు కూడా ఉన్నట్లు కనిపించింది. విశ్వవిద్యాలయం 30-40 మంది విద్యార్థులను పరిశీలనలోకి తీసుకుని, నిఘా కెమెరాల దృశ్యాలను పరిశీలిస్తోంది.