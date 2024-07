యూపీలో రైలు ప్రమాదం.. పట్టాలు తప్పిన దిబ్రూఘఢ్‌ ఎక్స్ ప్రెస్

లక్నో: ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో రైలు ప్రమాదం సంభవించింది. గోండా జిల్లాలో దిబ్రూఘఢ్‌ ఎక్స్ ప్రెస్ పట్టాలు తప్పింది. ఈ ప్రమాదంలో ఓ ప్రయాణికుడు మృతి చెందగా.. మరో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బోగీల కింద మరికొందరు చిక్కుకుని ఉండడంతో.. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

గురువారం మధ్యాహ్నాం చండీగఢ్ - దిబ్రూఘఢ్‌(అసోం) మధ్య నడిచే ఎక్స్ ప్రెస్(15904) గోండా-మంకాపూర్‌ సెక్షన్‌లో పికౌరా వద్ద ప్రమాదానికి గురైంది. కాసేపట్లో జిలాహి స్టేషన్‌కు రైలు చేరుకోవాల్సి ఉండగా.. ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. రైలు పట్టాలు తప్పడంతో.. నాలుగు ఏసీ బోగీలు ఒరిగిపోయాయి. ప్రమాదంలో ఏసీ బోగీలు బాగా దెబ్బ తిన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సహాయక బృందాలు అక్కడికి చేరుకున్నాయి. బోగీల నుంచి లగేజీతో కొందరు బయటకు వస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు.. ప్రమాదం గురించి తెలియగానే ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యానాథ్‌.. అధికారుల్ని సహాయక చర్యల్ని పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు.

#WATCH | On the Dibrugarh-Chandigarh express derailment, Pankaj Singh, CPRO, North Eastern Railway says, "...medical van of Railways has reached the spot and rescue operation has been started. Helpline numbers have been issued. It happened around 2.37 pm. As per initial info, 4-5… pic.twitter.com/RoYszfPgn3

— ANI (@ANI) July 18, 2024