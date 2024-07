ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో గురువారం ఘోర రైలు ప్ర‌మాదం చోటుచేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. గోండా జిల్లాలోని ఝిలాహి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో చండీగఢ్ నుంచి దిబ్రూగఢ్‌కి వెళ్తున్న చండీగఢ్-దిబ్రూగఢ్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప‌ట్టాలు త‌ప్పింది. రైలు పట్టాలు తప్పడంతో.. నాలుగు ఏసీ బోగీలు బోల్తా కొట్టాయి.

ఈ ఘటనలో ఇద్ద‌రు మృతి చెందగా.. అనేక‌మంది గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందుకున్న అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. 40 మంది సభ్యుల వైద్య బృందం, 15 అంబులెన్స్‌లు సంఘటనా స్థలంలో ఉన్నాయి.

కాగా రైలు ప‌ట్టాలు త‌ప్పిన ఘ‌ట‌న‌లో ఓ ప్ర‌యాణికుడు తృటిలో ప్ర‌మాదం నుంచి ప్రాణాల‌తో బ‌య‌ట‌ప‌డ్డాడు. ఈ మేర‌కు సంఘ‌ట‌నా స్థ‌లం నుంచే వీడియో రికార్డు చేసి సోష‌ల్ మిడియాలో పోస్టు చేశాడు. ట్రాక్ నుంచి ప‌క్క‌కు ప‌డిన నాలుగు ఏసీ కోచ్‌ల ప‌క్క‌న నిల‌బ‌డి.. తాను తృటిలో ప్ర‌మాదం నుంచి ప్రాణాల‌తో త‌ప్పించుకున్న‌ట్లు తెలిపాడు. "నేను జీవించి ఉండటం ఒక అద్భుతం. దయచేసి నా గురించి చింతించకండి. నేను సురక్షితంగా ఉన్నాను. అని పేర్కొన్నాడు. వీడియోలో అతని వెనుక ఇతర ప్రయాణికులు అరుస్తూ, ఏడుస్తూ ఉండ‌టం క‌నిపిస్తుంది.

Gonda Train Accident: At least 10 coaches of the #DibrugarhExpress derailed in #UttarPradesh's #Gonda. The train was going from #Chandigarh to #Assam's #Dibrugarh. There is no information on casualties as of now.#TrainAcciden #UPTrainAccident #ChandigarhDibrugarhExpress pic.twitter.com/PgBFhXvUMT

