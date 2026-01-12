అగ్రనటుడు, టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ సీబీఐ విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఢిల్లీ సీబీఐ కార్యాలయం వద్ద భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన కేసులో ఆయన్ని దర్యాప్తు సంస్థ ప్రశ్నించనుంది.
కిందటి ఏడాది సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన కరూర్లో జరిగిన టీవీకే ర్యాలీలో 41 మంది మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో జరిగిన ఈ ఘటన.. ఆ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనే పెను విషాదాన్ని మిగిల్చింది. అదే సమయంలో తీవ్ర విమర్శలకు తావిచ్చింది. సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలతో ఈ కేసును సీబీఐ దర్యాప్తు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఇప్పటికే ఈ కేసుకు సంబంధించి విజయ్ ఎన్నికల ర్యాలీ వాహనాన్ని సీబీఐ సీజ్ చేసింది. పలువురు నేతలను సైతం ప్రశ్నించింది. ఎన్నికల ర్యాలీకి సంబంధించిన అనుమతులు, కరూర్కు ప్రయాణం.. తదితర వివరాలపై విజయ్ని సీబీఐ ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది. ర్యాలీ నిర్వహణలో టీవీకే విఫలం కావడం వల్లే ప్రాణ నష్టం సంభవించిందని ఇప్పటికే సీబీఐ ఓ నిర్ధారణ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
సీబీఐ విచారణను చెన్నైలో కాకుండా ఢిల్లీలో నిర్వహించడంపై రాజకీయ పరమైన చర్చ నడుస్తోంది. ప్రత్యేక విమానంలో ఈ ఉదయం చెన్నై నుంచి ఢిల్లీకి ప్రత్యేక విమానంలో వెళ్లారాయన. ఆయన వెంట పార్టీ కీలక నేతలు కొందరు ఉన్నారు. సీబీఐ దర్యాప్తు దరిమిలా విజయ్ నల్ల దుస్తులతో రావడంతో.. నిరసనకు ప్రతీక అనే చర్చా నడుస్తోంది.
ఇవాళ్టి విచారణ సందర్భంగా విజయ్ని అరెస్ట్ చేస్తారంటూ ప్రచారం జరుగుతుండగా.. టీవీకే శ్రేణులు ఆందోళనకు గురవుతున్నాయి. విచారణకు విజయ్ పూర్తిగా సహకరిస్తారని.. అలాంటిదేం ఉండకపోవచ్చని ఆ పార్టీ కీలక నేతలు అంటున్నారు.
