అర్ధరాత్రి పోకిరీల వేధింపులు

కర్ణాటక: ఒకే బైకులో వెళుతున్న ముగ్గురు ఆకతాయిలు రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ యువతిని వేధించారు. ఈనెల 25వ తేదీన అర్ధరాత్రి బీటీఎం లేఔట్లో ఈ కీచకపర్వం జరిగింది. స్కూటర్లో హెల్మెట్ ధరించి వెళుతున్న యువతిని బైక్లో హెల్మెట్ ధరించకుండా అడ్డదిడ్డంగా నడుపుతున్న యువకులు వెంటాడారు. సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల మేర యువతిని ఫాలో చేస్తూ పదే పదే అడ్డు వస్తూ వేధింపులకు గురి చేశారు. దీనిని ఓ కారులో వస్తున్న వ్యక్తి వీడియో తీసి పోలీసులకు ట్యాగ్ చేశాడు. బైక్ నంబరు, యజమాని వివరాలను కనుగొన్నామని, ముగ్గురు నిందితులను త్వరలో అరెస్టు చేస్తామని సుద్దగుంటెపాళ్య పోలీసులు ఎక్స్లో స్పందించారు.