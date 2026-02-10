 10 ఏళ్లుగా అన్నం ముట్టుకోని ‘టార్జాన్‌’ యువకుడు! | 25 Years Old Man Survives With Leaves And Plants Since Last 10 Years In Karnataka, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

10 ఏళ్లుగా అన్నం ముట్టుకోని ‘టార్జాన్‌’ యువకుడు!

Feb 10 2026 8:30 AM | Updated on Feb 10 2026 8:46 AM

25-Year-Old Man Survives on Leaves and Plants for 10 Years

ఆకులు, అలములే అతని ఆహారం  

దొడ్డబళ్లాపురం( కర్ణాటక): మ­నిషి జీవించాలంటే ఆహారం తినాలి. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. కానీ కర్ణాటకలోని బెళగావికి చెందిన బుడన్‌ఖాన్‌ అలియాస్‌ బుడన్‌ మాలిక్‌ హొసమణి (25) ఆకులు, చిన్న చిన్న మొక్కలు తింటూ బతుకుతున్నాడు. సవదత్తి తాలూకా ఉగరగోళ గ్రామానికి చెందిన ఇతడు 10 ఏళ్లుగా అన్నం ముట్టుకోలేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అలాగే గ్రామ శివారులోని హెగ్గొళ్ల గుట్ట మీద ఉంటున్నాడు. 

ఆకలైతే చుట్టుపక్కల చెట్ల ఆకులు, మొక్కలు తింటాడు. దాహం వేస్తే కుంటల్లో నీటిని తాగుతాడు. తరచూ ధ్యానం చేస్తాడు. మనుషులు తినే ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలనూ ఇతడు తినడు. కోతులు ఆకులు, కాయలు తిని బతకడం చూసి తానూ నేర్చుకున్నానని, ఇప్పటి వరకూ ఎటువంటి రోగాలు రాలేదని చెబుతున్నాడు. ఇతడి ఆహార పద్ధతి వైద్యులకు సవాలుగా మారింది. ఖాన్‌ను అందరూ టార్జాన్‌ అని ముద్దుగా పిలుస్తున్నారు. 

# Tag
karnataka
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీశైలంలో స్వాముల పై లాఠీ ఛార్జ్.. ‘శివ’మెత్తిన స్వాములు (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీశైలంలో వైభవంగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 3

‘హై’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘గాయ‌ప‌డ్డ సింహం’ సినిమా టీజర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

దట్టమైన నల్లమల అడవిలో వేలమంది..శ్రీశైలం యాత్ర ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Shock to Chandrababu Guntur Court Grants Bail to Ambati Rambabu 1
Video_icon

చంద్రబాబుకు బిగ్ షాక్ అంబటికి బెయిల్
Ponnavolu Sudhakar Reddy about Ambati Rambabu Bail 2
Video_icon

పుల్ హ్యాపీ.. అంబటి బెయిల్ పై పొన్నవోలు రియాక్షన్
Jada Sravan Kumar Slams Guntur Galla Madhavi Comments 3
Video_icon

అమ్మా ఆవేశం నీకే కాదు.. 2029 లో వచ్చే ఆవేశానికి చెంగు పట్టుకుని
Jada Sravan Kumar Satires On Pawan Kalyan Sanatana Dharma 4
Video_icon

వెనుక ఒక పిలకేసుకుని..సినిమా అనుకున్నావా?
TJR Sudhakar Babu About Chandrababu 2 Years Ruling 5
Video_icon

TJR : చంద్రబాబు పాలనపై సొంత ఎమ్మెల్యేల్లోనే అసంతృప్తి
Advertisement
 