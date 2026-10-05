సుప్రీంకోర్టుకు మరో ముగ్గురు జడ్జిలు : మూడుకు చేరిన మహిళా ప్రాతినిధ్యం

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు మహిళా న్యాయమూర్తుల సంఖ్య మూడుకు చేరింది. సుప్రీంకోర్టుకు ముగ్గురు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులను కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సోమవారం వారిని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా నియమించినట్లు నోటిఫై చేసింది.
సుప్రీంకోర్టుకు నియమితులైన ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల్లో గుజరాత్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సునీతా అగర్వాల్; ఢిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ; తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేష్ కుమార్ సింగ్ ఉన్నారు. జస్టిస్ సునితా అగర్వాల్ నియామకంతో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్లో ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న మహిళా న్యాయమూర్తుల సంఖ్య మూడుకి చేరుకుంటుంది. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం, సెప్టెంబర్ 28న జరిగిన తన సమావేశంలో వారి పేర్లను సిఫార్సు చేసిన కొద్ది రోజులకే ఈ నియామకాలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం 38 మంది న్యాయమూర్తుల మంజూరైన సంఖ్య కలిగిన సుప్రీంకోర్టును ఈ నియామకాలు బలోపేతం చేస్తాయని పేర్కొంటూ, కొలీజియం ఈ ముగ్గురు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల పదోన్నతిని సిఫార్సు చేసింది.
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ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో పనిచేస్తున్న న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 34 కాగా, ముగ్గురు కొత్త న్యాయమూర్తులు లాంఛనంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత, దాని వాస్తవ సంఖ్య 37కి పెరుగుతుంది. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తితో సహా, సుప్రీంకోర్టులో అధికారికంగా మంజూరైన న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 38.
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