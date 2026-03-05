 అసోంలో సుఖోయ్‌ యుద్ధం విమానం గల్లంతు | Sukhoi Fighter Jet Missing in Assam | Sakshi
అసోంలో సుఖోయ్‌ యుద్ధం విమానం గల్లంతు

Mar 5 2026 9:25 PM | Updated on Mar 5 2026 9:31 PM

Sukhoi Fighter Jet Missing in Assam

(ఫైల్‌ఫోటో)

దిస్‌పూర్‌: అసోంలో సుఖోయ్‌ యుద్ధ విమానం గల్లంతైంది.  ఎస్‌యూ-30 ఎంకేఐ యుద్ధ విమానం రాడార్‌ నుంచి లింక్‌లు తెగిపోయి అదృశ్యమైంది. ఈ యుద్ధ విమానం పైలట్‌ సైతం గల్లంతు కావడంతో ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ తక్షణ గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది.  

ఈ రోజు(గురువారం, మార్చి 5వ తేదీ) రాత్రి ఏడు గంటల ప్రాంతంలో సుఖోయ్‌ యుద్ధ విమానం గల్లంతు కావడంతో కలవరం మొదలైంది.  ఈ యుద్ధ విమానం కూలిపోయి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. 

ఎస్‌యూ-30MKI భారత వాయుసేనలో అత్యంత శక్తివంతమైన బహుళ శ్రేణి యుద్ధ విమానం. ఈ ప్రమాదం వాయుసేన భద్రతా ప్రమాణాలపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది.పైలట్ అదృశ్యం కావడం వల్ల రక్షణ చర్యలు అత్యవసరంగా కొనసాగుతున్నాయి.

