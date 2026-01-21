 ఎల్‌ఐసీ ఆఫీసులో ‘నమ్మకానికి’ నిప్పు.. | Shocking Twist Madurai LIC Building Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎల్‌ఐసీ ఆఫీసులో ‘నమ్మకానికి’ నిప్పు..

Jan 21 2026 8:29 AM | Updated on Jan 21 2026 9:49 AM

Shocking Twist Madurai LIC Building Incident

తమిళనాడు: మదురెలోని మెల్వేలి వీధిలోని ఎల్‌ఐసీ కార్యాలయంలో గత ఏడాది డిసెంబర్‌ 17వ తేదీ సాయంత్రం కొత్త ఎల్‌ఐసీ పాలసీ పరిచయ సమావేశం జరిగింది. సీనియర్‌ మేనేజర్‌ కల్యాణి నంబి. అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ రామకృష్ణన్‌ ఉద్యోగులు ఏజెంట్లు ఇందులో పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమం తర్వాత, అందరూ వెళ్లిపోయిన తర్వాత కల్యాణి నంబి, రామకృష్ణన్‌ బయలుదేరడానికి సిద్ధమవుతుండగా, గది మొత్తం అకస్మాత్తుగా మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఆఫీసులో రామకృష్ణన్‌ కాలిన గాయాలతో ప్రాణాలతో పోరాడుతూ కనిపించాడు. ప్రజలు అతన్ని రక్షించి అంబులెన్స్‌లో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. సీనియర్‌ బ్రాంచ్‌ మేనేజర్‌ కల్యాణి నంబి ఆఫీసు లోపల కుర్చీ కింద సజీవ దహనమై కనిపించారు.

పోలీసులు ప్రాథమిక దర్యాప్తు జరిపి, అగ్నిప్రమాదం కేసుగా నమోదు చేశారు. ఈ స్థితిలో కల్యాణి నంబి మరణంపై అనుమానాలు వ్యక్తం కావడంతో దర్యాప్తు చేశారు. ఈ క్రమంలో డిసెంబర్‌ 17 రాత్రి జరిగిన ఎల్‌ఐసీ సమావేశంలో పాల్గొన్న వారిని పోలీసులు విడివిడిగా విచారించారు. కాలిన గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్న అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ రామకృష్ణన్‌ను కూడా ప్రశ్నించారు. ఆ సమయంలో, అతను దర్యాప్తునకు సరిగ్గా సహకరించలేదు. ప్రశ్నలకు సరిగ్గా సమాధానం ఇవ్వలేదు, పరస్పర విరుద్ధంగా మాట్లాడాడు. దీంతో పోలీసులకు అతనిపై అనుమానం వచ్చింది. వైద్య చికిత్స పొందుతున్న రామకృష్ణన్‌ను పోలీసులు విచారిస్తున్న క్రమంలో దిగ్భ్రాంతికరమైన సమాచారం బయటపడింది. మహిళా మేనేజర్‌పై రామకృష్ణన్‌ పెట్రోల్‌ పోసి నిప్పంటించాడని వెల్లడైంది.  

బీమా సొమ్ము చెల్లింపులో అవకతవకలే కారణం..? 
ప్రమాద సంబంధిత బీమా పథకం బాధితులకు చెల్లించాల్సిన మొత్తంలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ కల్యాణి నంబికి ఫిర్యాదు అందింది. అక్కడ అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్న రామకృష్ణ ఈ స్కామ్‌లో పాల్గొన్నట్లు కూడా వెల్లడైంది. ఈ విషయంలో రామకృష్ణ కల్యాణి నంబి దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో వారిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఒకానొక సమయంలో, రామకృష్ణన్‌ కల్యాణి నంబిపై దాడి చేయడానికి కూడా ప్రయత్నించాడు. అయితే కల్యాణి నంబి అతనితో అపహరించిన మొత్తాన్ని వెంటనే కార్యాలయ ఖాతాలో చెల్లించమని కఠినంగా చెప్పింది.

 ఏదైనా ఆలస్యం జరిగితే, అపహరణకు సంబంధించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని, తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా హెచ్చరించారు. దీంతో రామకృష్ణన్‌ మేనేజర్‌ కల్యాణి నంబిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. ఘటన జరిగిన రోజు సమావేశం ముగిసిన తర్వాత మరోసారి గొడవ పడ్డారు. ఈ ఘర్షణతో ఆగ్రహించిన రామకష్ణన్, జనరేటర్‌ కోసం ఉపయోగిస్తున్న పెట్రోల్‌ను ఆఫీసు గదిలో ఉన్న కళ్యాణి నంబిపై పోసి, నిప్పంటించి, ఆఫీసు గదికి తాళం వేశాడు. దీంతో శరీరం అంతటా తీవ్ర గాయాలపాలైన కల్యాణి నంబి అక్కడికక్కడే మరణించింది. ఈ విషయంలో తనపై ఎలాంటి అనుమానాలు రాకుండా ఉండడానికి, అతను గది వెలుపల ఉన్న ఇతర ప్రాంతాల పై గ్యాసోలిన్‌ పోసి నిప్పంటించాడు, దీనితో ఆఫీసులో అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని అందరూ నమ్మారు. 

అప్పుడు, ఊహించని విధంగా, రామకృష్ణన్‌ కూడా మంటల్లో చిక్కుకున్నాడు. దట్టమైన పొగ కారణంగా అతను ఆఫీసు తలుపు దగ్గర అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నాడు. ఆ సమయంలోనే ప్రజలు అతన్ని రక్షించారు. కానీ కల్యాణి నంబి ఆఫీసు లోపల ఉండడం, మంటలు వ్యాపించి నల్లటి పొగ కమ్ముకోవడం వల్ల అగి్నమాపక సిబ్బంది ఆమెను గుర్తించలేకపోయారు. దీంతో ఆమె మంటల్లో కాలిపోయి మృతిచెందింది. దీంతో ఈ కేసులో పోలీసులు అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ రామకృష్ణన్‌ను తాజాగా అరెస్టు చేశారు.    

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ట్రెండింగ్‌లో హీరోయిన్ అసిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

గ్లామరస్ అను ఇమ్మాన్యుయేల్.. ఇప్పుడు ఏం చేస్తోంది? (ఫొటోలు)
photo 3

నిర్మాత రమేష్ తౌరానీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)
photo 4

సీతాకల్యాణం చేసిన 'బిగ్‌బాస్' ప్రియాంక సింగ్ (ఫొటోలు)
photo 5

2016లో సారా టెండుల్కర్‌ ఇలా.. పోస్ట్‌ వైరల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
EU Historic Trade Deal With India Said Ursula Von Der Leyen 1
Video_icon

భారత్ బిగ్ డీల్.. ఈయూతో భారీ ఒప్పందం
Vijayawada Mayor Bhagya Lakshmi Slams Nara Lokesh Red Book 2
Video_icon

లోకేష్ రెడ్ బుక్ లోని మిగిలిన 97 పేజీలు మడిచి ఎక్కడైనా పెట్టుకో..
Karumuri Venkata Reddy Comments On Chandrababu And Nara Lokesh 3
Video_icon

నమ్మరేంట్రా బాబు.. దావోస్ మ్యాన్.. కారుమూరి వెంకట్ రెడ్డి సెటైర్లే సెటైర్లు
Trump Shares Map Showing Greenland And Canada As Part Of The US 4
Video_icon

ఇదంతా మాదే! మూడు దేశాలను కలుపుకుని అమెరికా కొత్త మ్యాప్
Car Accident On Begumpet Flyover In Hyderabad 5
Video_icon

బేగంపేట ఫ్లైఓవర్ పై కారు బోల్తా.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్
Advertisement
 