ఢిల్లీ అష్ట దిగ్బంధం 

నేడు జంతర్మంతర్ వద్ద భారీ ధర్నాకు పిలుపునిచ్చిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ
బలగాల గుప్పిట్లో దేశ రాజధాని.. నగరవ్యాప్తంగా మోహరించిన కేంద్ర బలగాలు
35 వేల మంది సిబ్బందితో పహారా
ఢిల్లీకి వచ్చే రైళ్లు నిలిపివేత
నిరసనకారులను అదుపులోకి తీసుకుంటున్న పోలీసులు
57 మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేత
లిక్కర్ షాప్ల మూసివేత, హోటల్ బుకింగ్స్పై ఆంక్షలు
జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసనకు అనుమతి లేదని అధికారుల ప్రకటన
ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలిరావాలని సీజేపీ పిలుపు
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేపట్టిన ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్)కు వ్యతిరేకంగా మొదలైన కార్చిచ్చు మరింత రగులుతోంది. ప్రతిపక్షాలు ఎన్నికల సంఘంపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నాయి. ఎస్ఐఆర్లో విచ్చలవిడిగా అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని, బీజేపీ వ్యతిరేకుల ఓట్లను కుట్రపూరితంగా తొలగిస్తున్నారని మండిపడుతున్నాయి.
అందుకే ఈ ప్రక్రియను రద్దు చేయాలని, అక్రమాలకు బాధ్యుడైన ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్(సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ పోరుబాట పట్టాయి. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) ఢిల్లీలో జంతర్మంతర్ వద్ద శనివారం భారీ ధర్నాకు పిలుపునిచ్చింది. అన్ని వర్గాల ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ‘నీట్’పేపర్ లీక్ విషయంలో సీజేపీ ఆందోళన సందర్భంగా ఎదురైన అనుభవంతో పోలీసులు కఠిన ఆంక్షలు విధించారు. జంతర్మంతర్ వద్ద శనివారం ధర్నాకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని తేల్చిచెప్పారు.
ఎవరూ రావొద్దని సూచించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా నగరంలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రస్తుతం రాజధాని మొత్తం భద్రతా బలగాల గుప్పిట్లోకి వెళ్లిపోయింది. నగర సరిహద్దులు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ టెరి్మనల్స్, హోటళ్లు, ఇతర సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. ఎటుచూసినా అష్టదిగ్బంధనమే కనిపిస్తోంది. అంతేకాకుండా పలు కఠిన అంక్షలు విధించారు. నగరంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి విస్తృతమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
అన్ని మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేత
ఢిల్లీలో కేంద్ర పారా మిలటరీ దళాలకు చెందిన 35 వేల మంది జవాన్లు మోహరించారు. నగరాన్ని తమ అదీనంలోకి తీసుకున్నారు. ప్రతి ప్రాంతాన్నీ క్షుణ్నంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. సీఆర్పీఎఫ్, సీఐఎస్ఎఫ్, బీఎస్ఎఫ్ తదితర దళాలు రంగంలోకి దిగాయి. ప్రతి 50 మీటర్లకు ఒక జవాను పహారా కాస్తున్నారు. నిరసనకారులు రైళ్లలో తరలివచ్చే అవకాశం ఉండడంతో వారిని అడ్డుకోవడానికి ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు.
దేశవ్యాప్తంగా వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి ఢిల్లీకి వచ్చే రైళ్లను రైల్వే శాఖ రద్దు చేసింది. నగరంలోని మొత్తం 57 మెట్రో రైలు స్టేషన్లను శుక్రవారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చేవరకు మూసివేయాలని ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ను పోలీసులు కోరారు. న్యూఢిల్లీ, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ రైల్వే స్టేషన్లకు శనివారం ఉదయం 4 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు చేరుకోవాల్సిన పలు మెయిల్, ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను రద్దు చేశారు.
ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి ఢిల్లీకి పలు రైళ్లు బయలుదేరాయి. నాగపూర్, భోపాల్, ఝాన్సీ, గ్వాలియర్ తదితర స్టేషన్లలో ఆగి ఉన్న రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్న కొందరు ఆందోళనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారందర్నీ సమీపంలోని పోలీసు స్టేషన్లకు తరలించినట్లు సమాచారం. ఢిల్లీలో ఎక్కడికక్కడ అదనంగా సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. జనం కదలికలను గమనిస్తున్నారు.
అలాగే 12 నిర్బంధ కేంద్రాలను సైతం సిద్ధం చేశారు. నిరసనకారులను అరెస్టు చేసి వాటిలో నిర్బంధించే అవకాశం ఉంది. శనివారం ఉదయం 6 గంటల తర్వాత ఢిల్లీలోకి ప్రవేశించే వాహనాలపై ఆంక్షలు విధించనున్నట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. పోలీసులు తమను గృహ నిర్బంధంలో ఉంచారని నోయిడాలోని పలు సామాజిక సంస్థల ప్రతినిధులు, రైతు సంఘాల సభ్యులు, రాజకీయ పార్టీల నేతలు ఆరోపించారు. మరోవైపు ఢిల్లీ సరిహద్దు రాష్ట్రాలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించింది.
విద్యార్థులు బయటకు రావడానికి వీల్లేదు
జంతర్మంతర్ వైపు ఏ ఒక్కరూ రావొద్దంటూ ఢిల్లీ పోలీసులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. నగరమంతటా ఎక్కడికక్కడ బారికేడ్లను ఏర్పా టు చేశారు. ప్రతి వాహనాన్ని క్షుణ్నంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు. యజమానుల గుర్తింపు కార్డులను పరిశీలిస్తున్నారు. అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకొని నోయిడా, గురుగ్రామ్ వంటి ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. నగరంలో విద్యా సంస్థలను శనివారం మూసివేయాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. విద్యార్థులెవరూ బయటకు రావడానికి వీల్లేదని తేల్చిచెప్పారు. దాంతో ఆన్లైన్లో తరగతులు నిర్వహిస్తామని ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. శనివారం జరగాల్సిన పరీక్షలు, క్రీడా కార్యక్రమాలు వాయిదా పడ్డాయి.
హోటల్ బుకింగ్లు బంద్
ఢిల్లీలో శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచే అన్ని మద్యం దుకాణాలను పోలీసులు మూసివేయించారు. హాస్టళ్లు, పేయింగ్ గెస్టు వసతి గృహాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. సెవెన్స్టార్ హోటళ్లు మొదలు చిన్నపాటి లాడ్జీల వరకు బుకింగ్స్పై ఆంక్షలు విధించారు. విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారికి మాత్రమే హోటళ్లు, లాడ్జీల్లోకి ప్రవేశానికి అనుమతి ఇస్తున్నారు. ఎయిర్పోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్టార్ హోటళ్లు మినహా మిగతా ఇతర ప్రాంతాల్లో బుకింగ్స్పై ఆంక్షలు విధించడంతో సందర్శకులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. వసతి దొరక్కపోవడంతో ఎక్కడ తలదాచుకోవాలో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారు.
నిరసనకు అనుమతి నిరాకరణ
జంతర్మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీతోపాటు కొన్ని విద్యార్థి సంఘాలు తలపెట్టిన నిరసన కార్యక్రమానికి అనుమతి నిరాకరించినట్లు న్యూఢిల్లీ రేంజ్ జాయింట్ పోలీస్ కమిషనర్ నూపుర్ ప్రసాద్ శుక్రవారం స్పష్టంచేశారు. అనుమతి కోసం దరఖాస్తును ఆలస్యంగా సమరి్పంచడం, గతంలో సీజేపీ నిరసన సమయంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించడం వంటి కారణాలను ప్రస్తావించారు. అందుకే ఈసారి అనుమతి ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు.
సీజేపీ కో–కన్వీనర్ సౌరవ్ దాస్ నుంచి ఈ నెల 10న దరఖాస్తు అందినట్లు తెలిపారు. నిబంధనల ప్రకారం.. నిరసనకు 10 రోజుల ముందే సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని వెల్లడించారు. గతంలో నిరసన చేపట్టడానికి సీజేపీకి అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు, వారు చట్టపరమైన ఆదేశాలను పాటించలేదని గుర్తుచేశారు. శాంతిభద్రతల సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకొని సీజేపీ నిరసనకు అనుమతి ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. అందుకే జంతర్మంతర్కు ఎవరూ రావొద్దని సూచించారు. ఆంక్షలను ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
నేరగాళ్లపై, సోషల్ మీడియా ఖాతాలపై కన్ను
పోలీసు రికార్డుల్లో నమోదైన నేరగాళ్లు, అనుమానాస్పద సోషల్ మీడియా ఖాతాలపై ప్రత్యేకంగా నిఘా పెట్టారు. ఈ ఏడాది జూలైలో జరిగిన నిరసనల్లో పాల్గొన్న వారిలో 2,873 మందికి నేర చరిత్ర ఉన్నట్లు గుర్తించి, వారి కదలికలపై దృష్టి పెట్టారు. ఉత్తరప్రదేశ్, హరియాణా, రాజస్తాన్ వైపు నుంచి ఢిల్లీకి వచ్చే మార్గాల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. నోయిడాను ఢిల్లీతో కలిపే సరిహద్దుల వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. నిరసనకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో సాగుతున్న ప్రచారంపైనా పోలీసులు నిఘా పెంచారు. నిరసనకు ప్రజలను సమీకరించే ప్రయత్నాలు, వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ తదితర వేదికల్లో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు. 200 సోషల్ మీడియా చానళ్లను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేత
జంతర్మంతర్కు 4 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ఢిల్లీ పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. శనివారం రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఆదివారం 10వ తేదీ రాత్రి 10 గంటల వరకు సేవలు నిలిచిపోనున్నట్లు వెల్లడించాయి. ఈ నిర్ణయానికి కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపిందని అధికారులు చెప్పారు. ఈ నిలిపివేత అన్ని మొబైల్ ఇంటర్నెట్ సేవలకు వర్తిస్తుంది. ఢిల్లీలోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం ఉండదని తెలిపారు. సెంట్రల్ ఢిల్లీలో పలు ప్రాంతాల్లో జామర్లు ఏర్పాటు చేయడంతో ఫోన్ సిగ్నల్స్ అందడం లేదు.
20 జోన్లుగా విభజన
శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు న్యూఢిల్లీ జిల్లాను 20 జోన్లుగా విభజించినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. భద్రతా ఏర్పాట్లపై పర్యవేక్షణ కోసం ఈ 20 జోన్లలో ప్రతి జోన్ను ఒక జాయింట్ కమిషనర్, ఒక డిప్యూటీ కమిషనర్, ఒక అదనపు డిప్యూటీ కమిషనర్ను నియమించినట్లు చెప్పారు. భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా న్యూఢిల్లీ, సెంట్రల్ ఢిల్లీ, నార్త్ ఢిల్లీ జిల్లాల్లోని కీలక ప్రదేశాల్లో అదనపు సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
సీజేపీ మద్దతుదారులను నిరోధించండి: హోంశాఖ లేఖ
ఢిల్లీలో నిరసన ప్రదర్శనకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ మద్దతుదారులు ఎవరూ వెళ్లకుండా నిరోధించాలని, ఈ విషయంలో ఢిల్లీ పోలీసులతో సమన్వయం చేసుకోవాలని ఆదేశిస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్ మోహన్ అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల డీజీపీలకు లేఖ రాశారు. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు ప్రజలంతా సహకరించాలని కోరుతూ ఢిల్లీ పోలీసు లు ‘ఎక్స్’లో పోస్టుచేశారు. ‘‘యూనిఫాం వెను క కూడా ఒక మనిషి ఉంటారు’’అని వివరించారు. ధర్నాల్లో పిల్లలు పాల్గొనకుండా తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త వహించాలని సూచించారు.