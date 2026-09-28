సుప్రీంకోర్టుకు ముగ్గురు హైకోర్టు సీజేలు..

న్యూఢిల్లీ: సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా ముగ్గురు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులకు పదోన్నతి కల్పించాలని సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం సిఫార్సు చేసింది. వీరిలో తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేష్ కుమార్ సింగ్తో పాటు ఢిల్లీ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ, గుజరాత్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సునీతా అగర్వాల్లు ఉన్నారు.
ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం నిర్వహించిన సమావేశంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలను ఆమోదిస్తూ అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
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