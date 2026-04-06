 క్షమించేదే లేదు : అస్సాం సీఎం హిమంతపై రాహుల్‌ విసుర్లు | No Forgiveness Legal Action is Inevitable Rahul Gandhi Targets CM Himanta Biswa Sarma
Sakshi News home page

Trending News:

క్షమించేదే లేదు : అస్సాం సీఎం హిమంతపై రాహుల్‌ విసుర్లు

Apr 6 2026 7:25 PM | Updated on Apr 6 2026 7:41 PM

No Forgiveness Legal Action is Inevitable Rahul Gandhi Targets CM Himanta Biswa Sarma

దేశంలోనే అత్యంత అవినీతిపరుడు 

తాము గెలిస్తే జైలుకు పంపుతామని హెచ్చరిక 

Assam Assembly Election 2026 గోలాఘాట్‌: అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మపై కాంగ్రెస్‌ అగ్ర నేత రాహుల్‌ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దేశంలోని ముఖ్యమంత్రుల్లోనే అత్యంత అవినీతి పరుడు హిమంత బిశ్వ శర్మ అంటూ ధ్వజమెత్తారు. తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే హిమంతపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఆదివారం రాహుల్‌ అస్సాంలోని బిశ్వనాథ్, గోలాఘాట్‌ జిల్లాల్లో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీల్లో ప్రసంగించారు. 

రాష్ట్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం వివిధ వర్గాల ప్రజల మధ్య విద్వేషాలను వ్యాప్తి చేస్తోందన్నారు. ‘మరికొన్ని రోజులు ఆయన్ను మాట్లాడనివ్వండి. ఆ తర్వాత అస్సాంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఏర్పాటవుతుంది. ఆయనపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. క్షమాపణ కోరినా వదిలేది లేదు. 10–15 రోజుల్లోనే ఆయన్ను జైలుకు పంపుతాం’అని పేర్కొన్నారు. శర్మ కుటుంబసభ్యుల అవినీతిపైనా చర్యలు తప్పవన్నారు. 

ఇదీ చదవండి: ఇద్దరు చిన్నారులను మింగేసిన రెడీ మేడ్‌ దోస పిండ

సీఎం హిమంతతో కలిసి ప్రధాని మోదీ, హోం మంత్రి అమిత్‌ షా అస్సాంలో ‘ల్యాండ్‌ ఏటీఎం’ఏర్పాటు చేసి ప్రజల భూముల్ని బడాబాబులకు కట్టబెడుతున్నారని రాహుల్‌ ఆరోపించారు. ఇప్పటికే 98 వేల బిఘాల భూమి మూడు కార్పొరేట్‌ సంస్థలకు బదలాయించారని అన్నారు. ఈ సంస్థలు బీజేపీకి ఆర్థికంగా దన్నుగా నిలుస్తున్నాయన్నారు. అమెరికా ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న వాణిజ్య ఒప్పందం ఫలితంగా అమెరికా వస్తువులు మన మార్కెట్లను ముంచెత్తనున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మన రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతారని తెలిపారు. అస్సాంను ఐక్యంగా ఉంచేందుకు జీవితాంతం కృషి చేసిన గాయకుడు జుబీన్‌ గర్గ్‌ తమ పార్టీకి ఆదర్శమని కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ చెప్పారు. ఆయన మాదిరిగా అస్సాం ప్రజలను ఐక్యంగా ఉంచేందుకు కృషి చేయాలంటూ పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు.  

ఇదీ చదవండి: 17 కిలోల బంగారం, రూ. 25 కోట్లు : వ్యాపారుల గుండెల్లో రైళ్లు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శోభితలో ఈ టాలెంట్‌ కూడా ఉందా! (ఫోటోలు)
photo 2

అప్పుడే ఏడేళ్లు.. ఎంత త్వరగా ఎదుగుతున్నావో!: లాస్య మంజునాథ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా 'లవ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సెలెబ్రిటీల సందడి (ఫోటోలు)
photo 5

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Love Marriage Leads Tragedy 1
Video_icon

ప్రేమించానన్నాడు.. పెళ్లి చేసుకున్నాడు చంపేశాడు
Weather Update by AI Anchor 2
Video_icon

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విచిత్ర వాతావరణం
U.S. Special Forces Rescue Downed F-15E Pilot In Iran Signals 3
Video_icon

శత్రుదేశంలో ఉన్న పైలట్ ను ఎలా కాపాడారు.. ఎన్ని ఆయుధాలు వాడారంటే
RBI Floating Rate Bonds Offer 8.05% Interest 4
Video_icon

RBI బంపర్ ఆఫర్.. బ్యాంక్ ఎఫ్ డీలకు మించి వడ్డీ..!
Chandrababu Big Shock for Panchayat Secretaries by Reducing Pay Scale 5
Video_icon

జీతంలో కోత పంచాయతీ కార్యదర్శులకు బిగ్ షాక్
Advertisement
 