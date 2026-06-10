 దర్శక దిగ్గజం భారతీ రాజాకు సినీ ప్రముఖుల నివాళి.. ఫోటోలు | Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దర్శక దిగ్గజం భారతీ రాజాకు సినీ ప్రముఖుల నివాళి.. ఫోటోలు

Jun 10 2026 5:02 PM | Updated on Jun 10 2026 5:02 PM

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos1
1/12

దర్శక దిగ్గజం భారతి రాజాకు పలువురు సినీ ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. సీఎం విజయ్, ఉదయనిధి స్టాలిన్, హీరో సూర్య, రాధిక, రజినీకాంత్, సత్యరాజ్ లాంటి కోలీవుడ్ ప్రముఖులు ఆయనకు సంతాపం తెలిపారు.

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos2
2/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos3
3/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos4
4/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos5
5/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos6
6/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos7
7/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos8
8/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos9
9/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos10
10/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos11
11/12

Tributes Pour In from Film Celebrities to Legendary Director Bharathiraja Photos12
12/12

# Tag
Bharathiraja kolly wood Director Kollywood Actor photo gallery Tamil Nadu
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దర్శక దిగ్గజం భారతీ రాజాకు సినీ ప్రముఖుల నివాళి.. ఫోటోలు

photo 2

హైదరాబాద్ లో దంచికొడుతున్న భారీ వర్షం...ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ (ఫొటోలు)
photo 3

అందంతో కిక్కెక్కిస్తున్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 4

వరంగల్‌ : కనుల పండువగా ఎస్సార్‌ స్నాతకోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

నాలుగో వెడ్డింగ్‌ యానివర్సరీ.. ఫ్యామిలీతో నయన్‌ ఫారిన్‌ వెకేషన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Steel Plant Incident Victims Emotional Reaction 1
Video_icon

జగన్ అన్న దేవుడిలా వచ్చాడు... బాధితుల ఎమోషనల్ రియాక్షన్
CM Vijay, MK Stalin And Hero Surya Pays Tribute To Legend Bharathiraja 2
Video_icon

భారతీరాజాకు ఘన నివాళులు.. సీఎం విజయ్, స్టాలిన్, సూర్య
YS Jagan SLAMS Pawan Kalyan Over His Comments Vizag Steel Plant Privatization 3
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ, పవన్ వ్యాఖ్యలకు ఇచ్చిపడేసిన జగన్
YS Jagan Strong Counter Lokesh Ex Gratia For Vizag Steel Plant Victims 4
Video_icon

మాటకు మాట
Breaking News: Chandrababu Amaravati Land Scam 5
Video_icon

అమరావతిలో మరోసారి బయటపడ్డ బాబు కోట్ల దోపిడీ..
Advertisement