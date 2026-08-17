ఢిల్లీ: ఇటీవల జరిగిన 80వ భారత స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు ముందు ఐఎస్ఐ భారీ కుట్రకు ప్లాన్ చేసిన విషయాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తాజాగా వెల్లడించారు. అయితే ఆ భారీ కుట్రను నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని భారత ప్రభుత్వం భగ్నం చేసి 200 మంది ఐఎస్ఐ ఏజెంట్లను అరెస్టు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
‘స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందే మోదీ ప్రభుత్వం, 200 మందికి పైగా ఐఎస్ఐ ఏజెంట్లను అరెస్టు చేయడం ద్వారా ఐఎస్ఐ మద్దతుగల ఉగ్రవాద సంస్థ షాజాద్ భట్టి నెట్వర్క్ను ధ్వంసం చేసి, దాని విధ్వంసకర దాడుల ప్రణాళికలను భగ్నం చేసింది. ఉగ్రవాదంపై భారత్కు ఉన్న జీరో టాలరెన్స్ ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తూ, భారత భద్రతా దళాలు 14 రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాలలో సమన్వయంతో కూడిన ఆపరేషన్లను ప్రారంభించి ఈ నెట్వర్క్ను చిన్నాభిన్నం చేశాయి.
రాష్ట్ర పోలీసు బలగాలతో రియల్-టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్-షేరింగ్ వ్యవస్థను ఉపయోగించి ఆగస్టు 12న సమన్వయంతో కూడిన బహుళ-రాష్ట్ర ఆపరేషన్ నిర్వహించాం. దీని ఫలితంగా 14 రాష్ట్రాలలో 253 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఉత్తర ప్రదేశ్ (62), హర్యానా (52), ఢిల్లీ (51), పంజాబ్ (44), రాజస్థాన్ (15), మహారాష్ట్ర (8), ఉత్తరాఖండ్ (5), కర్ణాటక, గుజరాత్ మరియు బీహార్ (ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో 3 చొప్పున), మరియు తెలంగాణ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ మరియు కేరళ (ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో 2 చొప్పున) అరెస్టులు చేశాం’ అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
Modi govt destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day and thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives.
Indian security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across…
— Amit Shah (@AmitShah) August 17, 2026