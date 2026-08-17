 ఐఎస్‌ఐ కుట్రను భగ్నం చేశాం: అమిత్‌ షా | Modi govt destroyed the ISI backed terror group Shahzad Bhatti Network | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారీ విధ్వంసానికి ప్లాన్‌ చేసిన ఐఎస్‌ఐ కుట్రను భగ్నం చేశాం: అమిత్‌ షా

Aug 17 2026 7:25 PM | Updated on Aug 17 2026 7:42 PM

Modi govt destroyed the ISI backed terror group Shahzad Bhatti Network

ఢిల్లీ: ఇటీవల జరిగిన 80వ భారత స్వాతంత్ర్య వేడుకలకు ముందు ఐఎస్‌ఐ భారీ కుట్రకు ప్లాన్‌ చేసిన విషయాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా తాజాగా వెల్లడించారు. అయితే  ఆ భారీ కుట్రను నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని భారత ప్రభుత్వం భగ్నం చేసి 200 మంది ఐఎస్‌ఐ ఏజెంట్లను అరెస్టు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. 

‘స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందే మోదీ ప్రభుత్వం, 200 మందికి పైగా ఐఎస్‌ఐ ఏజెంట్లను అరెస్టు చేయడం ద్వారా ఐఎస్ఐ మద్దతుగల ఉగ్రవాద సంస్థ షాజాద్ భట్టి నెట్‌వర్క్‌ను ధ్వంసం చేసి, దాని విధ్వంసకర దాడుల ప్రణాళికలను భగ్నం చేసింది. ఉగ్రవాదంపై భారత్‌కు ఉన్న జీరో టాలరెన్స్‌ ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తూ, భారత భద్రతా దళాలు 14 రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాలలో సమన్వయంతో కూడిన ఆపరేషన్లను ప్రారంభించి ఈ నెట్‌వర్క్‌ను చిన్నాభిన్నం చేశాయి.

రాష్ట్ర పోలీసు బలగాలతో రియల్-టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్-షేరింగ్ వ్యవస్థను ఉపయోగించి ఆగస్టు 12న సమన్వయంతో కూడిన బహుళ-రాష్ట్ర ఆపరేషన్ నిర్వహించాం. దీని ఫలితంగా 14 రాష్ట్రాలలో 253 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

ఉత్తర ప్రదేశ్ (62), హర్యానా (52), ఢిల్లీ (51), పంజాబ్ (44), రాజస్థాన్ (15), మహారాష్ట్ర (8), ఉత్తరాఖండ్ (5), కర్ణాటక, గుజరాత్ మరియు బీహార్ (ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో 3 చొప్పున), మరియు తెలంగాణ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ మరియు కేరళ (ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో 2 చొప్పున) అరెస్టులు చేశాం’ అని అమిత్‌ షా పేర్కొన్నారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్యామిలీతో ప్రియాంక చోప్రా సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

చిరునవ్వులు చిందిస్తూ శ్రియా సోయగాలు (ఫొటోలు)
photo 3

వయ్యారాలు ఒలకబోస్తున్న రకుల్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఇరుముడి’ మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

బండ్ల గణేశ్‌ కూతురు పెళ్లిలో టాలీవుడ్ తారల సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Actor Mammootty Gets Lost Near Tirupattur While Returning From Karaikudi 1
Video_icon

దారి తప్పిన మమ్ముట్టి చివరికి ఏమైందంటే..?
Gudivada TDP Leader Sunil Sensational Audio Leak 2
Video_icon

మహిళతో TDP నేత సంచలన ఆడియో లీక్
Auto Drivers Reaction On Congress Govt Decision 3
Video_icon

రేవంత్ సర్కార్ నిర్ణయంపై ఆటో డ్రైవర్ల రియాక్షన్
Learn From CM Vijay Ex MP Chinta Mohan Slams Chandrababu and Pawan Kalyan 4
Video_icon

సీఎం విజయ్ ని చూసి నేర్చుకోండి.. చంద్రబాబు.. పవన్ కు చురకలు
Komatireddy Rajagopal Reddy 5
Video_icon

కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజగోపాల్ రెడ్డి దూరం..?
Advertisement
 