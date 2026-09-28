8 గంటల పనికి 9 గంటలు ఎందుకు? ఆఫీసుకు ఎందుకు రావాలి?

ఇంట్లో నుంచే ఉద్యోగులు సమయానికి పని పూర్తి చేస్తూ ఆశించిన ఫలితాలు అందిస్తున్నప్పుడు వారిని ఆఫీసుకు పిలవాల్సిన అవసరం ఏముందని ఆకేత్ పంచాల్ అనే నెటిజన్ ప్రశ్నించారు. కార్యాలయానికి వెళ్లేందుకు ఉద్యోగులు ప్రయాణంలో వెచ్చించే సమయం, ఉత్పాదకతపై చర్చను ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియో ద్వారా తెరపైకి తీసుకొచ్చారు.
పని ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుందన్నదానికంటే ఉద్యోగి అందిస్తున్న ఫలితాలపై సంస్థలు దృష్టి పెట్టాలని పంచాల్ వాదించారు. “మిత్రమా, ఇంటి నుంచి పని జరుగుతుంటే ఉద్యోగి కార్యాలయంలో భౌతికంగా ఎందుకు ఉండాలి? మీకు ఉత్పాదకత కావాలి కదా? వారు దానిని అందిస్తున్నారు. తీసుకోండి మిత్రమా. కేవలం కుర్చీ ఉన్న ప్రదేశాన్ని మార్చడం వల్ల మీకు ఏం లాభం?” అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ఉద్యోగి 8 గంటల పనిని 8 గంటల్లోనే పూర్తి చేస్తున్నప్పుడు, మరో గంటను రాకపోకల్లో ఎందుకు వెచ్చించాలంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు. “ఒక ఉద్యోగి 8 గంటల పనిని 8 గంటల్లో పూర్తి చేస్తుంటే, అతడిని ఒక గంట ట్రాఫిక్లో ప్రయాణించేలా ఎందుకు చేయాలి? కార్యాలయానికి పిలిస్తే మీకు ఏం లభిస్తుంది? మారేది అతడి శరీరం ఉన్న ప్రదేశం మాత్రమే, అతడి పని ఫలితం కాదు” అని అన్నారు.
ఇంటి నుంచి పని చేయడం వల్ల ఉద్యోగి సామర్థ్యం లేదా ఉత్పాదకత తప్పనిసరిగా తగ్గిపోదని పంచాల్ పేర్కొన్నారు. “ఉద్యోగి సమర్థంగా పనిచేస్తున్నాడు, గడువుల్లో పని పూర్తి చేస్తున్నాడు, ఉత్పాదకంగా ఉన్నాడు. తేడా ఒక్కటే.. బల్ల, కుర్చీపై కూర్చొని చేయాల్సిన పనిని సోఫాపై కూర్చొని చేస్తున్నాడు. పని మాత్రం జరుగుతోంది కదా?” అని అన్నారు.
సంస్థ కార్యకలాపాలు కొనసాగడానికి, వ్యాపారం వృద్ధి చెందడానికి అవసరమైన సహకారం ఉద్యోగులు అందిస్తున్నప్పుడు వారి భౌతిక స్థానం ప్రధాన అంశం కాకూడదని ఆయన అన్నారు. “సంస్థ ప్రక్రియను కొనసాగించడానికి, వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కావాల్సినదంతా వారికి ఇప్పటికే లభిస్తోంది” అని పేర్కొన్నారు.
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ఈ వీడియోపై కొందరు సామాజిక మాధ్యమ యూజర్లు ఆయన వాదనతో ఏకీభవించారు. “అతను చెప్పింది సరైనదే”, “పని ఎక్కడ జరిగినా పని పనియే”, “అందుకే ప్రజలు ఇంటి నుంచి పనిని ఇష్టపడతారు”, “ప్రతి ఉద్యోగానికి కార్యాలయం అవసరం లేదు” అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు.