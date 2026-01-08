 యువతి తల్లికి ప్రేమోన్మాది నిప్పు.. | love Obsession Petrol Attack Woman Death Bengaluru | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యువతి తల్లికి ప్రేమోన్మాది నిప్పు.. 20 రోజుల తరువాత మృతి

Jan 8 2026 11:14 AM | Updated on Jan 8 2026 11:14 AM

love Obsession Petrol Attack Woman Death Bengaluru

కర్ణాటక: ఓ మహిళ ఆమె కూతురితో పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదని ప్రేమోన్మాది పెట్రోలు చల్లి నిప్పంటించడంతో మహిళ తీవ్రంగా గాయపడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చివరికి కన్నుమూసింది. బాధితురాలు గీత (42) విక్టోరియా ఆసుపత్రిలో గత 20 రోజులుగా చావుబతుకుల మధ్య పోరాడుతూ  మంగళవారం రాత్రి చనిపోయింది. 

వివరాలు.. గీతా బసవేశ్వరనగర బోవికాలనీలో కిరాణా షాపును నడుపుతోంది. అక్కడే ప్రేమోన్మాది ముత్తు టీస్టాల్‌ పెట్టుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంతో గీత కుమార్తె (19)ను ముత్తు ప్రేమించాడు. ఆమెతో తనకు వివాహం చేయాలని గీతను కోరేవాడు, ఇందుకు ఆమె నిరాకరించేది. కోపోద్రిక్తుడైన అతడు.. గీత ఇంట్లో ఉండగా పెట్రోలు చల్లి నిప్పు అంటించి ఉడాయించాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన గీత ఆస్పత్రిలో మరణించింది. స్థానిక పోలీసులు దుండగున్ని అరెస్ట్‌ చేశారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 2

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 3

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

'మన శంకర వరప్రసాద్‌గారు' ప్రీరిలీజ్‌లో చిరంజీవి ,వెంకీ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Married Woman Hulchul At Warangal For Husband 1
Video_icon

కత్తి పట్టుకొని రచ్చ చేసింది అక్క
Watch Live YS Jagan Mohan Reddy Press Meet In Tadepalli 2
Video_icon

Watch Live: వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రెస్ మీట్
Car Hits Tree High-Speed After Control In Mirzaguda 3
Video_icon

పార్టీ నుంచి వస్తుండగా.. అతివేగమే ప్రాణం తీసింది..
Vadlamudi Vignan University Student Suicide In Guntur 4
Video_icon

బాత్‌రూమ్‌లో పెట్రోల్ పోసుకుని విద్యార్ధి ఆత్మహత్య

Kethireddy Venkatarami Reddy Good Morning Dharmavaram Program 5
Video_icon

మొదలైన గుడ్ మార్నింగ్ ధర్మవరం
Advertisement
 