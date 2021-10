దేశాన్ని రక్షించేందుకే వచ్చాం!

ఇటానగర్‌: ఇండో-టిబెట్ సరిహద్దు సమీపంలోని తవాంగ్ జిల్లాలోని చునాలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ప్రేమ ఖండూ మూడు రోజులు పర్యటించనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ పర్యటనలో భాగంగా అరుణాచల్ స్కౌట్స్‌కు చెందిన జవాన్లుతో ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రేమ్‌ ఖండూ మాట్లాడుతూ..."ఈ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో రక్షణ నిమిత్తం ఇండో టిబెట్‌ సరిహద్దుని 2010లో దివంగత దోర్జీ ఖండూజీ ఏర్పాటు చేశారు" అన్న విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.

ఈ మేరకు ప్రేమ్‌ ఖండూ గౌరవార్థం భారత జవాన్లు "ఉత్తర్ పురబ్ సే ఆయే హమ్ నౌజవాన్, దేశ్ కీ రక్షా కర్నే ఆయా హై(ఈశాన్య ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన యువతరం దేశాన్ని రక్షించేందుకు వచ్చాం)" అనే పాట పాడుతూ డ్యాన్స్‌ చేస్తూ చక్కటి ప్రదర్శన ఇచ్చారు. అంతేకాదు ఖండూ ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. దీంతో ఈ వీడియో కాస్త నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. దీంతో నెటిజన్లు భారత ఆర్మీని రకరకాలు ప్రశంసిస్తూ ట్విట్ట్‌ చేశారు.

उत्तर पूरब से आए हम नौजवान

देश की रक्षा करने आया है।

A regimental song of #ArunachalScouts performed during my visit to Chuna in Tawang district.

First raised in 2010 at the instance of former Arunachal CM late Dorjee Khandu Ji, it was established to defend Indo-Tibet border. pic.twitter.com/KVsJFdUybr

— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) October 28, 2021