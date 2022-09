లక్నో: కబడ్డీ ఆటగాళ్ల కోసం మరుగుదొడ్డిలో ఆహారాన్ని భద్రపర్చడం, గత్యంతరం లేని స్థితిలో అక్కడే వాళ్లు వడ్డించుకోవడం లాంటి ఘోర పరిస్థితులతో ఉన్న వీడియో వైరల్‌ కావడం తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు సైతం స్పందించారు.

ఉత్తర ప్రదేశ్‌ షాహారన్‌పూర్‌లో ఈమధ్య అండర్‌-17 బాలికల కబడ్డీ టోర్నమెంట్‌ జరిగింది. అయితే.. టాయిలెట్ గదుల్లో భద్రపర్చిన ఆహారాన్ని విద్యార్థులు వడ్డించుకున్నట్లు వీడియోలు వైరల్‌ అయ్యాయి. సెప్టెంబర్‌ 16వ తేదీన కొందరు అమ్మాయిలే ఈ వీడియోను రిలీజ్‌ చేసి విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

టాయ్‌లెట్‌లో ఓ పక్కన ఉన్న పాత్రల నుంచి అన్నం, కూరలతో పాటు అక్కడి నేలపై ఓ పేపర్‌ ముక్కపై నుంచి పూరీలను అమ్మాయిలు వడ్డించుకుంటున్నారు. ఆ భోజనాన్ని తీసుకుని బయట ఆహారం వండిన స్విమ్మింగ్‌పూల్‌ వద్దకు వెళ్లి వాళ్లు తింటున్నారు. నిమిషం నిడివి ఉన్న వీడియోలో అక్కడి పరిస్థితులు ఘోరంగా కనిపించాయి.

In UP's Saharanpur, video of players attending the state level girl's U-16 Kabaddi tournament being served food kept on the floor of toilet at the sports stadium has surfaced.

