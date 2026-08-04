ఉదయనిధి స్టాలిన్ విడుదల

చెన్నై: తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు, డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ విడుదలయ్యారు. తంజావూరులోని సెంగిపట్టి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు వస్తుండగా పార్టీ కార్యకర్తలు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఉదయనిధి స్టాలిన్ సెంగిపట్టి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద నుంచి వెళ్లిపోయారు. నటి త్రిషపై పలు వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు ఆయన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ కేసులో పోలీసులు ఈరోజు ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ప్రముఖ నటి త్రిషను ఉద్దేశించి ఉదయనిధి స్టాలిన్ను "డబుల్ మీనింగ్" వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కేసులోనే ఆయనను విచారించిన తర్వాత పోలీసులు విడుదల చేశారు. ఆయనను తంజావూరుకు తీసుకెళ్లి గంటకుపైగా పోలీసులు విచారించారు.
ఈరోజు అంతకుముందు మద్రాస్ హైకోర్టు.. దర్యాప్తునకు అవసరమైనప్పుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ పూర్తిగా సహకరించాలని ఆదేశించింది. విచారణ పూర్తైన వెంటనే ఆయనను విడుదల చేయాలని పోలీసులకు సూచించింది.
కోర్టు విచారణ సమయంలో తంజావూరు పోలీసుల తరఫున హాజరైన అడ్వకేట్ జనరల్ విజయ్ నారాయణ్, ఉదయనిధి స్టాలిన్ను తంజావూరుకు తీసుకెళ్లినప్పటికీ న్యాయస్థానపు కస్టడీకి పంపే ఉద్దేశం పోలీసులకు లేదని తెలిపారు. ఆయనను ప్రశ్నించి, స్టేషన్ బెయిల్పై విడుదల చేయాలనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని చెప్పారు.