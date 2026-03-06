న్యూఢిల్లీ: యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సీఎస్సీ(Union Public Service Commission Civil Services Examination)-2025 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో అనూజ్ అగ్ని హోత్రి మొదటి ర్యాంకు సాధించింది. సివిల్స్ ఫలితాల వివరాలను యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తన అధికారిక వెబ్సైట్లో పొందుపరిచింది.
యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ఫలితాల వివరాలు
- అనూజ్ అగ్నిహోత్రికి మెదటిర్యాంకు
- రాజేశ్వరి సువేకు రెండవ ర్యాంకు
- ఆకాన్ష్ ధుల్ 3వ ర్యాంకు
- రాఘవ్ ఝన్ఝన్ వాలాకు నాలుగవ ర్యాంకు
- ఇషాన్ భట్రాగర్కు 5వ ర్యాంకు
- జినియా అరోరా 6వ ర్యాంకు
- రజా మెుహియుద్దీన్ 7వర్యాంకు
- పక్షల్ సెక్రటరీ 8వ ర్యాంకు
- ఆస్థా జైన్ 9వ ర్యాంకు
- ఉజ్జ్వల్ ప్రియాంక్ 10వ ర్యాంకు
- సృజన 55వ ర్యాంకు
- శ్రీ కృష్ణసాయి 150 ర్యాంకు
- డీఎస్కే ప్రచేత్ 193
- వర్షిత్ రెడ్డి 259 ర్యాంకు
- పవన్ రెడ్డి 297
- హర్షిత 520 ర్యాంకు
- శ్వేత 573 ర్యాంకు
- పి భార్గవ్ 738 ర్యాంకు
- పి. రాహుల్ 748 ర్యాంకు