UPSC 2026 Results: సివిల్స్ ఫలితాలు విడుదల

Mar 6 2026 2:43 PM | Updated on Mar 6 2026 3:20 PM

న్యూఢిల్లీ: యూనియన్‌ పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ సీఎస్‌సీ(Union Public Service Commission Civil Services Examination)-2025 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో అనూజ్‌ అగ్ని హోత్రి మొదటి ర్యాంకు సాధించింది. సివిల్స్‌ ఫలితాల వివరాలను యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరిచింది.

యూపీఎస్సీ  సివిల్స్ ఫలితాల వివరాలు

  • అనూజ్‌ అగ్నిహోత్రికి మెదటిర్యాంకు
  • రాజేశ్వరి సువేకు రెండవ ర్యాంకు
  • ఆకాన్ష్ ధుల్ 3వ ర్యాంకు 
  • రాఘవ్ ఝన్‌ఝన్‌ వాలాకు నాలుగవ ర్యాంకు
  • ఇషాన్ భట్రాగర్‌కు 5వ ర్యాంకు
  • జినియా అరోరా 6వ ర్యాంకు 
  • రజా మెుహియుద్దీన్ 7వర్యాంకు 
  • పక్షల్ సెక్రటరీ 8వ ర్యాంకు
  • ఆస్థా జైన్ 9వ ర్యాంకు 
  • ఉజ్జ్వల్ ప్రియాంక్ 10వ ర్యాంకు 
  • సృజన 55వ ర్యాంకు 
  • శ్రీ కృష్ణసాయి 150 ర్యాంకు 
  • డీఎస్‌కే ప్రచేత్‌ 193 
  • వర్షిత్ రెడ్డి 259 ర్యాంకు
  • పవన్‌ రెడ్డి 297
  • హర్షిత 520 ర్యాంకు
  • శ్వేత 573 ర్యాంకు
  •  పి భార్గవ్ 738 ర్యాంకు
  •  పి. రాహుల్ 748 ర్యాంకు 
     

