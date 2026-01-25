లు విభాగాల్లో అత్యుత్తమ సేవలు అందించిన 45 మందికి కేంద్రం పద్మశ్రీ అవార్డులను ప్రకటించింది. జన్యుసంబంధ విభాగంలో పరిశోధనలకు డాక్టర్ కుమార స్వామి తంగరాజుకు కేంద్రం పద్మశ్రీ అవార్డును ప్రకటించింది. హైదరాబాద్లోని సీసీఎంబీలో డాక్టర్ తంగరాజా శాస్త్రవేత్తగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణకు చెందిన మామిడి రామారెడ్డికి పాడి, పశుసంవర్థక శాఖలో అత్యున్నత సేవలకు గానూ కేంద్రం పద్మశ్రీ అవార్డు అందించింది. అంకెగౌడ, శ్యామ్ సుందర్,ఫెర్మండెజ్, భగవాన్ దాస్ రాయికర్, రఘపతి సింగ్, శ్యామ్ సుందర్ రఘపత్ సింగ్, బ్రిజ్లాల్ భట్, షపీషౌక్, చిరంజిలాల్ యాదవ్, పద్మగుర్మీత్ ఆర్ క్రిష్ణన్, ఎస్.జీ సుశీలమ్మ, తేచీ గుబిన్, శీరంగ దేవాబాతదితరులను పద్మశ్రీ పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది.
పద్మశ్రీ అవార్డులు ప్రకటించిన కేంద్రం
Jan 25 2026 2:34 PM | Updated on Jan 25 2026 2:57 PM
లు విభాగాల్లో అత్యుత్తమ సేవలు అందించిన 45 మందికి కేంద్రం పద్మశ్రీ అవార్డులను ప్రకటించింది. జన్యుసంబంధ విభాగంలో పరిశోధనలకు డాక్టర్ కుమార స్వామి తంగరాజుకు కేంద్రం పద్మశ్రీ అవార్డును ప్రకటించింది. హైదరాబాద్లోని సీసీఎంబీలో డాక్టర్ తంగరాజా శాస్త్రవేత్తగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణకు చెందిన మామిడి రామారెడ్డికి పాడి, పశుసంవర్థక శాఖలో అత్యున్నత సేవలకు గానూ కేంద్రం పద్మశ్రీ అవార్డు అందించింది. అంకెగౌడ, శ్యామ్ సుందర్,ఫెర్మండెజ్, భగవాన్ దాస్ రాయికర్, రఘపతి సింగ్, శ్యామ్ సుందర్ రఘపత్ సింగ్, బ్రిజ్లాల్ భట్, షపీషౌక్, చిరంజిలాల్ యాదవ్, పద్మగుర్మీత్ ఆర్ క్రిష్ణన్, ఎస్.జీ సుశీలమ్మ, తేచీ గుబిన్, శీరంగ దేవాబాతదితరులను పద్మశ్రీ పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది.