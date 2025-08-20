కర్ణాటక: పబ్లో మద్యం కైపులో ఆయిల్ పోసి గొడవ చేసినందుకు సిసిబి ఇన్స్పెక్టర్ మోహన్కుమార్ను పోలీస్ కమిషనర్ సీమా లట్కర్ సస్పెండ్ చేశారు. చాముండి హిల్స్ దిగువన ఉన్న జేసీ నగరలోని ఒక పబ్కు వెళ్లిన మోహన్కుమార్ తాగిన మత్తులో సిబ్బందితో గొడవపడ్డాడు. వారి మీదకు వెళ్తూ, గట్టిగా అసభ్యంగా తిడుతూ హల్చల్ చేశాడు. నూనె బాటిల్ను తీసుకుని ఒలకబోశాడు. ఈ వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. సీఐ అరాచకం అంతటా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో క్రమశిక్షణా చర్యల కింద అతనిని కమిషనర్ సస్పెండ్ చేశారు.
ಮೈಸೂರಿನ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವತಾರ ನೋಡಿ!#mysorepub #ccbinspector #MohanKumar #mysore #mysorecrime #Pub #ccbinspectorsuspend #navasamajanews #KannadaNews pic.twitter.com/sKviRf40La