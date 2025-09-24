 CBSE: ఫిబ్రవరి 17(2026) నుంచి బోర్టు పరీక్షలు | CBSE Board Exams 2026 10th 12th Exams to Begin on February 17 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

CBSE: ఫిబ్రవరి 17(2026) నుంచి బోర్టు పరీక్షలు

Sep 24 2025 8:04 PM | Updated on Sep 24 2025 8:56 PM

CBSE Board Exams 2026 10th 12th Exams to Begin on February 17

న్యూఢిల్లీ: సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్‌ఈ) 2026లో జరగబోయే 10వ, 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలు తేదీలను ప్రకటించింది. 10వ తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుండి మార్చి 9 వరకు, 12వ తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుండి ఏప్రిల్ 9 వరకు జరగనున్నాయని తెలిపింది.

సెప్టెంబర్ 24న బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ cbse.gov.inలో బోర్గు పరీక్షల తాత్కాలిక షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు  వీటిని తాత్కాలికమైనవిగా గమనించాలని సీబీఎస్‌ఈ తెలియజేసింది. ఈ  ఏడాది బోర్డు పరీక్షలకు సిద్దమవుతున్న విద్యార్థులు తమ అధ్యయనాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి ఈ తాత్కాలిక షెడ్యూల్‌ దోహదపడుతుందని బోర్డు తెలిపింది. ప్రతి పరీక్ష నిర్వహించిన 10 రోజుల తర్వాత సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొంది. సీబీఎస్‌ఈ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 2026లో దాదాపు 45 లక్షల మంది అభ్యర్థులు 10, 12 తరగతుల బోర్డు పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

నవరాత్రి స్పెషల్.. తెల్లని చీరలో అమ్మవారిని పూజిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 2

అట్టర్‌ఫ్లాప్‌ సూపర్‌-6పై బలవంతపు విజయోత్సవాలా?: వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

దుబాయ్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ ఫ్యామిలీ.. ఫొటోలు షేర్‌ చేసిన కోమల్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

లండన్ ఫ్యాషన్ వీక్.. అందంగా ముస్తాబైన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

జాన్వీ కపూర్‌ 'హోమ్‌బౌండ్‌' ప్రీమియర్స్‌లో గ్లామర్‌ హీరోయిన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Fires On Chandrababu Over Anantapur Super Six 1
Video_icon

దీన్ని చూస్తే కొంచమైనా సిగ్గుగా లేదా చంద్రబాబు
YSRCP Anna Rambabu Open Challenge to Chandrababu Over Medical College Privatization 2
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై చంద్రబాబుకు అన్నా రాంబాబు సవాల్
Love Marriage Effect Parents Kidnap their Daughter Swetha 3
Video_icon

Love Marriage: శ్వేతను బలవంతంగా తీసుకెళ్లిన తల్లిదండ్రులు
Ys Jagan EXPOSES Eenadu Fake Propaganda about TDP Super Six Schemes 4
Video_icon

సూపర్ సెవెన్ ఇస్తానని చంద్రబాబు అన్నారు: వైఎస్ జగన్
YS Jagan Mass Warning To Chandrababu Lokesh Redbook 5
Video_icon

YS Jagan: డిజిటల్ బుక్ ఏంటో చూపిస్తాం Get Ready..
Advertisement
 