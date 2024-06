ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో టెర్మినల్ రూఫ్ ఘటనను మరిచిపోకముందే గుజ‌రాత్‌లోని రాజ్‌కోట్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లనూ ఇలాంటి ప్ర‌మాదమే జరిగింది.

భారీ వ‌ర్షం కార‌ణంగా రాజ్‌కోట్ ఎయిర్‌పోర్ట్ టెర్మినల్ వెలువ‌ల ఉన్న పైకప్పు శ‌నివారం కుప్ప కూలిపోయింది. ప్రయాణికుల పికప్, డ్రాప్ పాయింట్ వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఈ ప్ర‌మాదంలో ఎవ‌రికి ఎలాంటి గాయాలు అవ్వ‌లేదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

VIDEO | Canopy collapses at the passenger pickup and drop area outside #Rajkot airport terminal amid heavy rains.



