మార్చి 4 నుంచి హరిహరసుతుడి జన్మోత్సవ వేడుకలు..

Mar 2 2026 5:42 PM | Updated on Mar 2 2026 6:02 PM

Ayyappa Janmotsav or Birthday Celebrations On March 04

చీరప్పంచిరలో , భగవాన్ అయ్యప్ప స్వామి జన్మోత్సవం (పుట్టినరోజు) వేడుకలు మార్చి 4న ప్రారంభమై మార్చి 13 , 2026 వరకు కొనసాగుతాయి. భగవాన్ అయ్యప్ప ఉపయోగించిన పవిత్ర వస్తువులు , ఆయన పవిత్ర వస్త్రాలు మరియు కత్తిని ఎంతో భక్తితో భద్రపరిచిన దృశ్యాన్ని చూసే అరుదైన అవకాశం భక్తులకు లభిస్తుంది.

పందళం వద్ద , వలియకోయిక్కల్ ఆలయం భగవాన్ అయ్యప్ప జయంతిని పురస్కరించుకుని ఒక రోజు ఉత్సవ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తుంది. తెల్లవారుజామున , పవిత్రమైన తిరువాభరణం పెట్టెలను స్రంపికల్ ప్యాలెస్ నుండి ఉత్సవంగా తీసుకెళ్లి , ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు నిర్వహించే వలియకోయిక్కల్ ఆలయానికి ఊరేగింపుగా తీసుకువెళతారు. ఈ పవిత్ర ఊరేగింపులో సూర్యోదయం సమయంలో గరుడ దర్శనాన్ని భక్తులు సాంప్రదాయకంగా చూస్తారు.

వలియకోయిక్కల్ ఆలయంలో భగవాన్ అయ్యప్ప సంకల్పంతో పవిత్ర ఆభరణాలను అలంకరించి , ఉదయం 11 గంటలకు భక్తులు దర్శనం చేసుకోవచ్చు. సాయంత్రం వేళల్లో తిడంబు ఊరేగింపును కూడా భక్తులు వీక్షించవచ్చు.

మార్చి 4న పందళంలో కార్యక్రమాలు

ఉదయం కార్యక్రమాలు

భక్తి సమర్పణలు మరియు సాంప్రదాయ ఆచారాలతో రోజు ముందుగానే ప్రారంభమవుతుంది:

ఉదయం 4:00 గంటలకు – పల్లియునర్తల్ (మేల్కొలుపు వేడుక)

5:00 AM - నడతురక్కల్ , నిర్మాల్యదర్శనం , అభిషేకం మరియు ప్రత్యేక పూజలు

5:30 AM - అష్టద్రవ్య గణపతి హోమం

6:30 AM - శబరిమల శ్రీ అయ్యప్పన్ పవిత్ర తిరువాభరణం (ఎజున్నల్లిప్పు) ఆలయం వైపు ఊరేగింపు

ఉదయం 7:00 గంటలకు - నవకం , కలశం, ప్రత్యేక నైవేద్యాలు

8:00 AM - భక్తి గాన సదస్సు (భక్తి సంగీత సెషన్)

9:00 AM - వజక్కఙ్చ , కులధివేషం , మరియు నాదస్వరం ప్రదర్శన

ఉదయం 11:00 గంటలకు , భక్తులు దివ్య తిరువాభరణంతో అద్భుతంగా అలంకరించబడిన అయ్యప్పస్వామి పవిత్ర దర్శనం చేసుకోవచ్చు.

ఈ వేడుక సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, భక్తి ప్రదర్శనల శ్రేణి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సుసంపన్నం చేస్తుంది:

వైద్య సహాయం (గ్రీన్మెడ్ క్లినిక్), సామాజిక సేవా కార్యకలాపాలు సమన్వయంతో కూడిన స్వచ్ఛంద సేవకుల భాగస్వామ్యం ఈ కార్యక్రమం సజావుగా సాగడానికి దోహదపడుతుంది. ఈ వేడుకకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరవుతారని భావిస్తున్నారు. కాగా, ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప జన్మదినోత్సవ వేడుకలను వైభవాన్ని బాణసంచా కాల్చడం , పవిత్ర మంత్రాలు, దైవిక భక్తితో జరుపుకుంటారు.

 

