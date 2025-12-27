 ప్రారంభమైన సీడబ్ల్యూసీ భేటీ.. హాజరైన శశిథరూర్‌ | AICC CWC meeting today News Updates | Sakshi
ప్రారంభమైన సీడబ్ల్యూసీ భేటీ.. హాజరైన శశిథరూర్‌

Dec 27 2025 11:31 AM | Updated on Dec 27 2025 11:41 AM

AICC CWC meeting today News Updates

సాక్షి, ఢిల్లీ: ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్‌ వర్కింగ్‌ కమిటీ(CWC) సమావేశం ప్రారంభమైంది. పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం ఇందిరా భవన్‌లో జరుగుతున్న ఈ భేటీకి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, జైరాం రమేష్, దిగ్విజయ్ సింగ్, ఇతర సీనియర్‌లు.. కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు హాజరయ్యారు. 

జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును వీబీ జీ రామ్ జీ మార్చడంపై కాంగ్రెస్‌ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మహాత్మా గాంధీ పేరును బీజేపీ ప్రభుత్వం తుడిచి వేసే ప్రయత్నం చేస్తుందని మండిపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో.. ఈ అంశంపైనే దేశవ్యాప్త పోరాటాలు చేయాలని నిర్ణయించి.. ప్రణాళిక ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీనికి తోడు వివిధ రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతున్న ఎస్‌ఐఆర్‌, నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో సోనియా కుటుంబంపై కేసులు, బంగ్లాదేశ్‌లో నెలకొన్న పరిస్థితులు, .. తదితర తాజా రాజకీయాంశాలపై, కేంద్ర ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలపైనా సీడబ్ల్యూసీలో చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. 

థరూర్‌ పరుగు.. నమస్తే
చాలాకాలంగా కాంగ్రెస్‌ కీలక సమావేశాలకు సైతం దూరంగా ఉంటూ.. హట్‌ టాపిక్‌గా మారిన తిరువనంతపురం ఎంపీ శశిథరూర్‌ ఎట్టకేలకు ఇవాళ సీడబ్ల్యూసీ భేటీకి హాజరయ్యారు. ఆ సమయంలో మీడియా కెమెరాలు ఆయన వైపే తిప్పాయి. దీంతో ఆయన వేగంగా పరిగెత్తుకుంటూ డోర్‌ దాకా వెళ్లారు. అక్కడ నుంచి అందరి చూస్తూ నమస్కారం చేసి లోపలకు వెళ్లిపోయారు. అంతకు ముందు.. ఇందిరా భవన్‌ ప్రాంగణంలో కనిపించిన ప్రతీ ఒక్కరికీ షేక్‌హ్యాండ్‌ ఇస్తూ చిరునవ్వుతో పలకరించారాయన. 

గత కొంతకాలంగా పార్టీ వ్యతిరేక లైన్‌ అంశాలపై మాట్లాడుతున్న ఆయన.. పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా రాహుల్‌ గాంధీ అధ్యక్షతన జరిగిన కీలక భేటీ సహా మూడు సమావేశాలకు డుమ్మా కొట్టిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ గౌరవార్థం కేంద్రం రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ఇచ్చిన విందులో థరూర్‌ పాల్గొని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్లతోనే విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు.

సోనియా, రాహుల్‌తో రేవంత్‌ భేటీ
ఇటు తెలంగాణ నుంచి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ, అటు ఏపీ నుంచి సీడబ్ల్యూసీ సభ్యులు రఘువీరారెడ్డి, గిడుగు రుద్రరాజులు హాజరయ్యారు. సీడబ్ల్యూసీ సమావేశానికి ముందు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీతో రేవంత్‌ కాసేపు ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. 

