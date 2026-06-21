 యోగా డే.. ఆసనాలతో ప్రముఖ హీరోయిన్లు | Yoga Day 2026 Special Tollywood Actors Asanas | Sakshi
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Yoga Day 2026: గ్లామరస్ బ్యూటీస్.. యోగా చేస్తే?

Jun 21 2026 8:05 PM | Updated on Jun 21 2026 8:05 PM

Yoga Day 2026 Special Tollywood Actors Asanas

దేశవ్యాప్తంగా యోగా డే వేడుకల్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. మరోవైపు పలువురు టాలీవుడ్ హీరోయిన్లు కూడా యోగాసనాలు వేస్తూ ఆయా ఫొటోలు, వీడియోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. వాళ్లలో రకుల్ ప్రీత్, మలైకా అరోరా, అనన్య, ప్రగ్యా జైస్వాల్ తదితరులు ఉన్నారు.

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