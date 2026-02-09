 బుల్లిరాజు కొత్త సినిమా.. పవర్‌పుల్‌గా టీజర్ | Tollywood Movie HIGH Teaser out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

HIGH Movie Teaser: బుల్లిరాజు కొత్త సినిమా.. పవర్‌పుల్‌గా టీజర్

Feb 9 2026 5:03 PM | Updated on Feb 9 2026 5:08 PM

Tollywood Movie HIGH Teaser out now

అనన్య శర్మ,  ఎస్ కృష్ణ ప్రధాన పాత్రల్లో వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ హై. ఈ సినిమాకు ఎస్ కృష్ణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఇమేజ్‌స్పార్క్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, మైరా క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై హరీష్ పెద్ది, ఎస్ కృష్ణ, శేఖర్ దివ్వెల నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. టాలీవుడ్ హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్ చేతుల మీదుగా ఈ టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.  

ఈ టీజర్ చూస్తుంటే యూత్‌ఫుల్ క్రైమ్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. టీజర్‌లో సన్నివేశాలు క్రైమ్ స్టోరీని తలపించేలా ఉన్నాయి. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం ఫేమ్ బుల్లిరాజు(రేవంత్) ఈ టీజర్‌లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా కనిపించాడు. కాగా.. ఈ సినిమాలో  రేవంత్‌ (బుల్లిరాజు), పల్లవి దొర, కృష్ణ కమల్‌, సాయికృష్ణ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రానికి వికాస బాదిసా సంగీతమందిస్తున్నారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘గాయ‌ప‌డ్డ సింహం’ సినిమా టీజర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

దట్టమైన నల్లమల అడవిలో వేలమంది..శ్రీశైలం యాత్ర ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామర్‌తో పడేస్తున్న శ్రద్ధా దాస్‌.. నెట్టింట ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

హైదరాబాద్ : చార్మినార్ వద్ద ఆధ్యాత్మిక శోభ (ఫొటోలు)
photo 5

కుటుంబ వివాహ వేడుక.. తమిళనాడు ప్రముఖులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆత్మీయ పలకరింపు (ఫొటోలు)

Video

View all
Malladi Vishnu about NDDB Report on Tirumala Laddu 1
Video_icon

NDDB రిపోర్టులో ఏముందో.. చదివి వినిపించిన మల్లాది
Professor K Nageshwar Fires on Chandrababu over Tirumala Laddu Issue 2
Video_icon

తిరుమలను అపవిత్రం చేస్తున్నావ్... చంద్రబాబూ..ఇది మహా పాపం..
Vidadala Rajini Strong Warning to Chandrababu And TDP Leaders Over AP Violence 3
Video_icon

భయం జగన్ బ్లడ్ లోనే లేదు.. భయం అంటే ఏంటో 2029లో చూపిస్తాం
2 5 Crore Aadhaar Cards Cancelled Check Your Status 4
Video_icon

2.5 కోట్ల ఆధార్ కార్డులు రద్దు.. కారణం ఇదే ..!
Harish Rao Satires On Revanth Reddy In Dubbaka 5
Video_icon

రేవంత్ రెడ్డి జాబ్ క్యాలెండర్ బదులు స్కామ్ క్యాలెండర్ తెచ్చారు: హరీశ్
Advertisement
 