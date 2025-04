టాలీవుడ్ హీరో గోపిచంద్ మరో కొత్త సినిమాకు రెడీ అయిపోయారు. ఇటీవలే ఓ సినిమా ప్రకటించిన కొత్త డైరెక్టర్‌తో జతకట్టారు. కుమార్‌ సాయి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ మూవీ షూటింగ్ లాంఛనంగా ఇవాళ ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ మీనాక్షి దినేశ్ హీరోయిన్‌గా కనిపించనుంది.

ఈ సినిమాను థ్రిల్లర్‌ జానర్‌లో తెరకెక్కించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమాను శ్రీ వేంకటేశ్వర సినీ చిత్ర పతాకంపై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ టీమ్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. గోపీచంద్‌ హీరోగా మార్చిలో ప్రారంభమైన సినిమాకి సంకల్ప్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్నారు.



The man of grit is back @YoursGopichand 😎

This time in a new dimension of Chills 🤟🏻@SVCCOfficial's Production No.39 kickstarts with a Grand Pooja Ceremony Today 🪔



Directed by @MysticBoom 🎬

Visuals by @ShamdatDOP 🎥



Rolling on floors soon 🔥 pic.twitter.com/RgcprG5LjT

— SVCC (@SVCCofficial) April 24, 2025