 పరారీలో 'రకుల్ ప్రీత్ సింగ్' సోదరుడు | Telangana Police Searching For Actress Rakul Preet Singh Brother Aman In Drugs Case, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పరారీలో 'రకుల్ ప్రీత్ సింగ్' సోదరుడు

Dec 27 2025 8:56 AM | Updated on Dec 27 2025 9:52 AM

Telangana Police Searched for Actress Rakul preet singh brother

హైదరాబాద్‌లో మరోసారి డ్రగ్స్ ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. నరంలో రోజు రోజుకు డ్రగ్స్‌ వినియోగం పెరుగుతుండటంతో పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో కొద్దిరోజుల క్రితం  హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ వింగ్ (HNEW), మాసబ్‌ ట్యాంక్ పోలీసులు కలిసి చేసిన ఆపరేషన్‌లో డ్రగ్స్‌ సబ్‌-పేడ్లర్లను  అరెస్ట్ చేశారు. అయితే, తాజాగా  మాసబ్‌ట్యాంక్ పోలీసులు మరోసారి తెలంగాణ ‘ఈగల్ టీం’తో నిర్వహించిన దాడుల్లో భారీగా కొకైన్‌తో పాటు ప్రమాదకరమైన 43గ్రాముల ఎండిఎంఏ (MDMA) డ్రగ్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పోలీసులు జరిపిన ఈ ఆపరేషన్‌లో ట్రూప్ బజార్‌కు చెందిన నితిన్ సింఘానియా, శ్రనిక్ సింఘ్వీ పేడ్లర్లను అరెస్ట్‌ చేశారు. వారిని విచారించగా కొత్త విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వారికి రెగ్యులర్ కస్టమర్ల లిస్ట్‌లో సినీ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సోదరుడు అమన్ ప్రీత్ సింగ్ ఉన్నాడని తేలింది. వీరి నుంచి అతను రెగ్యులరర్‌గా డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే, విషయం తెలుసుకున్న అమన్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ పరారీలో ఉన్నాడు. అతని కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. గతంలో కూడా అతను సైబరాబాద్ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. ప్రస్తుతం బెయిల్ మీద ఉన్నారని తెలుస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శివాజీ ‘దండోరా’ సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖపట్నం : గంగమ్మా..మమ్మేలు మాయమ్మా! (ఫొటోలు)
photo 3

'ఛాంపియన్' మూవీ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

మేడారం వనదేవతల దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 5

కాజల్ అగర్వాల్ డిసెంబరు జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
New Year Celebrations Begin In Hyderabad 1
Video_icon

కారులో నుండి రాకెట్ షాట్స్.. అప్పుడే న్యూయర్ రచ్చ షురూ జేసిండ్రు
Psycho Creates Panic In Tirumal 2
Video_icon

పిల్లలను వెంటాడి చంపేస్తా..! తిరుమలలో సైకో హల్ చల్..

Macherla MLA Julakanti Brahmananda Reddy Conspiracy Politics 3
Video_icon

మాచర్లలో చీలిన టీడీపీ
​North Korea Unveils Completed Hull Of Nuclear Submarine 4
Video_icon

అన్నంత పని చేసిన కిమ్.. షాక్ లో ప్రపంచ దేశాలు
Gun Selling Gang Busted In Anantapur 5
Video_icon

అనంతలో గన్ కల్చర్

Advertisement
 