 ‘ఆ డైరెక్టర్లు క్రిమినల్స్‌తో సమానం.. వారిని బ్యాన్‌ చేయాలి’ | Such Directors Are Criminals to Cinema Kona Venkat Fires on Wasteful Filmmakers | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Kona Venkat Fire: ‘రూ. కోట్లు వృథా.. వారిని బ్యాన్‌ చేయాలి’

Oct 10 2026 6:29 PM | Updated on Oct 10 2026 7:02 PM

Such Directors Are Criminals to Cinema Kona Venkat Fires on Wasteful Filmmakers

తాజాగా శ్రీవిష్ణు హీరోగా, కోన వెంకట్ సమర్పణలో కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, స్కంద వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా రూపొందిన  చిత్రం ‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’. శుక్రవారమే ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన చిత్రం పాజిటివ్ టాక్‌ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా కోన వెంకట్‌ ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొని  ఆసక్తికరమైన కామెంట్స్‌ చేశారు. ఇప్పుడీ కామెంట్స్‌ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

‘దాదాపు 3 గంటల 50 నిమిషాలతో సినిమా తీసి, ఆ తర్వాత ఎడిటింగ్ లో  ఏకంగా 1 గంట 50 నిమిషాల ఫుటేజీని కట్‌ చేసేస్తే ఏం ఉపయోగం?. అలాంటప్పుడు అంత ఖర్చు పెట్టి తీయడం ఎందుకు, మళ్లీ దాన్ని కట్ చేయడం ఎందుకు?" అని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

 ‘ఆ తొలగించిన గంటన్నర ఫుటేజీ తీయడానికి రూ.కోట్లు ఖర్చవుతాయి. ఆ వృథా అయ్యే రూ.కోట్లు ఎవరివి?, అప్పులు తెచ్చి పెట్టుబడి పెట్టిన నిర్మాతవి కాదా?.. ఆ డబ్బంతా నిర్మాత కుటుంబానికి చెందినవి కాదా?, హిట్‌ ప్లాప్‌లతో డైరెక్టర్‌కి సంబంధం లేదు. అయితే దాన్ని ప్లాన్‌ చేయాల్సి పని డైరెక్టర్‌దే. అలాంటి వాళ్లని ఇండస్ట్రీలో బ్యాన్‌ చేయాలి’ అని మండిపడ్డారు. 

 (ఇదీ చదవండి: రాజమౌళికి సిగ్గు ఎక్కువ.. మా ప్రేమ అలా మొదలైంది: రమా రాజమౌళి )

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : డ్యాన్స్‌తో అదరగొట్టిన విద్యార్థులు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ షాన్-ఎ-దక్కన్ కార్ ర్యాలీ ప్రారంభించిన నటుడు సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరో విజయ్ దేవరకొండ (ఫోటోలు)
photo 4

అందాల అర్చన.. ఆకట్టుకుందిలా.. (ఫొటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 11 -అక్టోబర్ 17)

Video

View all
West Indies Break Record Highest Run Chase in T20I History Against India 1
Video_icon

భారత్ పై విండీస్ వరల్డ్ రికార్డ్
Nana Patekar Rejected Mahesh Babu's Varanasi Movie 2
Video_icon

వారణాసి స్టోరీ ఇంప్రెస్ చేయలేదా..? నానా పటేకర్ అందుకే రిజెక్ట్ చేసారా..!
HDFC Bank Cuts Loan Interest Rates 3
Video_icon

లోన్ ఉన్నవాళ్లకు పండగే! HDFC భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు
Sajjala Ramakrishna Reddy And Ponnavolu Sudhakar Reddy Key Comments On AP Local Body Elections 4
Video_icon

స్థానిక యుద్ధానికి సిద్ధం కండి... కార్యకర్త జోలికి ఎవరైనా వస్తే...
Megastar Chiranjeevi’s Original Name on Viral 10th Class Certificate Sparks Debate 5
Video_icon

చిరు 10th క్లాస్ సర్టిఫికెట్ వైరల్... మార్కులు చూస్తే షాకవ్వాల్సిందే..!
Advertisement
 